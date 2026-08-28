Miss Universo México 2026: ¿quién será la sucesora de Fátima Bosch?; dónde ver en VIVO la final

La espera está por terminar y este sábado se conocerá a la mujer que llevará el título de Miss Universo México 2026. Las representantes estatales competirán por la corona en una ceremonia que también marcará el cierre de esta edición del certamen.

La ganadora tendrá la responsabilidad de representar a México en la próxima edición internacional de Miss Universo, que se realizará en noviembre en San Juan, Puerto Rico.

¿Cuándo es la final de Miss Universo México 2026?

La gran final se llevará a cabo el sábado 29 de agosto de 2026, después de las distintas actividades y etapas preliminares en las que participaron las concursantes.

Durante la ceremonia se conocerá a la nueva Miss Universo México, quien recibirá la corona de manos de Fátima Bosch, actual representante mexicana y ganadora del título de Miss Universo 2025.

¿A qué hora empieza la final?

De acuerdo con la información publicada por la boletera del evento, el programa tiene previsto comenzar a las 17:00 horas y extenderse aproximadamente durante dos horas.

Sin embargo, existe una precisión importante sobre el horario de la final, ya que la organización no especificó claramente si las 17:00 horas corresponden al tiempo local de la sede. En caso de tratarse de horario local, para el centro de México el inicio sería a las 18:00 horas.

Por ello, se recomienda estar pendiente de los canales oficiales de Miss Universo México para conocer cualquier actualización sobre la hora definitiva.

¿Dónde ver Miss Universo México 2026 EN VIVO?

La ceremonia podrá seguirse por internet a través del canal oficial de YouTube del certamen, identificado como OfficialMissUniverse.

Las cuentas oficiales de Miss Universo México también compartirán información y actualizaciones relacionadas con la competencia, además de contenido de las participantes y las diferentes actividades previas a la final.

¿Quién coronará a la nueva Miss Universo México?

Uno de los momentos más esperados será la ceremonia de coronación, ya que Fátima Bosch tendrá la responsabilidad de entregar la corona a su sucesora.

Bosch hizo historia al convertirse en la cuarta mexicana en ganar el título de Miss Universo, por lo que su participación marcará el cierre de su periodo como representante nacional.

La nueva ganadora tendrá poco tiempo para prepararse antes de enfrentar el reto internacional, pues el próximo Miss Universo está programado para noviembre en San Juan, Puerto Rico.

¿Quiénes participan en Miss Universo México 2026?

La competencia reúne a representantes de prácticamente todo el país. Entre las participantes se encuentran Ale Juarico, de Puebla; Ana Cristina Muñoz, de Guanajuato; Angélica Arredondo, de Hidalgo; Anylu Martínez, de San Luis Potosí y Areli Favela, de Chihuahua.

También compiten Arisbe Cueto, de Nuevo León; Carla Osorio, de Yucatán; Catherine López, de Chiapas; Cristina Guillén, de Sinaloa; Diana Castillo, de Tlaxcala; Diana Marín Sandoval, de Aguascalientes, y Estefany Luna, de Oaxaca.

La lista continúa con Evelia Morales, de Nayarit; Fernanda Abaroa, de Guerrero; Génesis Vera, de Veracruz; Gisella Flores, de Tamaulipas; Glenda Makhlouf, de Coahuila; Isela Hernández, de Durango e Ithza Andrade, de Querétaro.

Entre las demás contendientes aparecen Jimena Madrigal, del Estado de México; Maje Venegas, de Campeche; María Vargas, de Jalisco; María Zepeda, de Colima; Mariana Macías, de Michoacán; Moneth Chio, de Sonora; Naxca Maureen Doty, de Quintana Roo y Samantha Bastidas, de Baja California.

El grupo también incluye a Selene Zazueta, de Baja California Sur; Viridiana Ovalle, de Zacatecas; Ximena Aranda, de Tabasco; Ximena Ochoa, de Ciudad de México y Zayda Ríos, de Morelos.

Con la final cada vez más cerca, las participantes buscarán convencer al jurado y al público para quedarse con la corona de Miss Universo México 2026 y convertirse en la nueva representante del país en el escenario internacional.