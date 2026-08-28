Día del Adulto Mayor: Personas de la tercera edad representan la mitad de quienes viven en situación de calle en Cancún

Hoy se conmemora el Día del Adulto Mayor, y la realidad de las personas de edad avanzada que viven en este destino turístico muestra uno de sus rostros más complejos: representan una parte importante de la población en situación de calle y, al mismo tiempo, son quienes más se resisten a aceptar ayuda.

Alberto Ortuño, director del Instituto Municipal contra las Adicciones, explicó que los operativos para detectar y atender a personas sin hogar se realizan prácticamente todos los días. Sin embargo, convencerlas de ingresar a un proceso de rehabilitación o recibir apoyo no resulta sencillo.

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“Hay semanas que nadie nos dice que sí”, reconoció el funcionario, quien señaló que la respuesta depende de cada individuo. En ocasiones, durante una sola jornada, cinco, seis o hasta siete personas aceptan ayuda; en otras, ninguna.

La situación adquiere especial relevancia entre los adultos mayores. Ortuño estimó que alrededor de la mitad de las personas encontradas durante los recorridos tienen más de 50 años, mientras que entre quienes actualmente atiende el instituto, 50 por ciento son de la tercera edad y presentan problemas de alcoholismo, la adicción más frecuente en este sector.

En el albergue de la Región 228, con capacidad para unas 50 personas, actualmente permanecen alrededor de 40, y aproximadamente la mitad supera los 50 años. Uno de los casos que más ilustra la dificultad para intervenir es el de un hombre de más de 70, localizado en situación de calle y posteriormente canalizado a un proceso de rehabilitación. Tras recibir el alta, debido a que no cuenta con familiares que puedan hacerse cargo de él, permanece en la Casa del Adulto Mayor del DIF.

Muchas personas pasarán solas el Día del Adulto Mayor, que se celebra cada 28 de agosto / Rodolfo Flores

Cobijado por la sombra

El funcionario relató el caso de una persona que permanece prácticamente debajo de un árbol, en una zona de Cancún. El personal del instituto ha acudido unas 20 veces para intentar convencerlo de recibir asistencia. La relación incluso ha mejorado: ya no rechaza ni agrede al equipo y existe cierta confianza, pero sigue negándose a ingresar a un programa institucional.

“Ya no nos apedrea, ya pasamos el nivel, ya confía en el equipo. Pero no ha querido”, contó.

El problema no termina con ubicar a estas personas. Cada historia tiene detrás una combinación de circunstancias familiares, sociales y relacionadas con las adicciones. El funcionario aseguró que, en sus años de experiencia, la mayoría de los pacientes con problemas de consumo arrastra historias de abandono, violencia o abuso desde la infancia.

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En las calles, además, existen puntos donde suelen concentrarse, como domos deportivos, espacios abandonados y algunas zonas donde encuentran techo y sitios para permanecer durante horas o días. Aunque los recorridos continúan, el reto es convencerlos de aceptar una mano que, para muchos, llega después de años de vivir bajo sus propias reglas.

Por otro lado, en la casa transitoria para personas de la tercera edad del DIF Municipal actualmente hay cinco residentes, mientras que el inmueble tiene capacidad para 80. El problema es similar: muchos se muestran renuentes a recibir asistencia y prefieren continuar en las calles. Este Día del Adulto Mayor, mientras las celebraciones ponen el foco en quienes han construido buena parte de la ciudad, en Cancún también queda pendiente mirar a quienes llegaron a esa edad sin casa, familia o atrapados en una adicción y que hoy siguen durmiendo en las calles.