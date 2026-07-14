Miss Universo México 2026 ya tiene sede y fecha para elegir a la representante del país

La carrera por la corona nacional ya tiene fecha y escenario. Fátima Bosch, actual Miss Universo México, anunció que Los Cabos, Baja California Sur, albergará la final de Miss Universo México 2026, donde será elegida la representante del país para el certamen internacional.

La confirmación fue realizada durante una entrevista en televisión, en la que Fátima Bosch informó que la gran final se llevará a cabo el 29 de agosto. Además, adelantó que la organización prepara un espectáculo con diversas actividades y sorpresas para las participantes y el público.

El anuncio llegó después de que las redes sociales oficiales de Miss Universo México compartieran un adelanto en video desde Los Cabos, generando expectativa entre los seguidores del concurso antes de hacer oficial la sede del evento.

Durante su mensaje, Fátima Bosch también dirigió unas palabras a las aspirantes al título. La reina de belleza las invitó a prepararse para representar a México con responsabilidad, utilizando su voz para impulsar causas sociales y convertirse en agentes de cambio, además de competir por la corona.

La ganadora de Miss Universo México 2026 será la encargada de representar al país en la próxima edición de Miss Universo, con el objetivo de mantener el protagonismo que las mexicanas han tenido en los últimos años dentro del certamen internacional.

Por otra parte, Fátima Bosch señaló que aún le restan varios compromisos antes de concluir su reinado. En los próximos meses continuará participando en proyectos sociales, actividades de filantropía y eventos oficiales, hasta entregar la corona a quien se convierta en la nueva representante de México.