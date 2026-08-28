Sydney Sweeney se desnuda para la promoción de su marca de lencería

Recientemente, Sydney Sweeney realizó una nueva campaña que dejó sorprendidos a sus seguidores, en esta ocasión, la famosa protagoniza la publicidad de ‘Syrn’, marca de lencería que lanzó hace algunos meses.

De acuerdo con la publicidad, la famosa se muestra en diferentes escenarios relacionados con una celebración de cumpleaños, donde se encuentra luciendo los nuevos diseños de su marca.

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¿Cuándo es el lanzamiento de la nueva colección de Sydney Sweeney?

Se sabe que esta colección va a salir a la venta de forma oficial, el próximo 1 de septiembre. En el anuncio, sale Sydney Sweeney en la cocina utilizando un conjunto de lencería, mientras prepara distintos postres. Después, la actriz aparece sin la parte superior de los conjuntos, pero se tapa usando los pasteles que había preparado.

Posteriormente, se muestra con un conjunto negro de lencería acompañado por un liguero y medias se desplaza, mientras prueba parte del glaseado con los dedos, todo esto en diferentes planos que ya están siendo tendencia en las redes sociales.

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“Celebra mi mes de cumpleaños con mi nueva colección de Syrn. Disponible el 1 de septiembre”

Esta situación sorprendió al público, quienes no dudaron en comentar y algunos mencionaron que puede lanzar una cuenta de OnlyFans: “He visto más de Sydney que de algunas mujeres con las que he salido”. Un tercer comentario hizo referencia a los pasteles utilizados en el comercial: “¿Dónde puedo comprar el pastel? Pregunto por un amigo”.

Se sabe que la famosa lanzó su marca en 2026: “Quiero mostrarles a las mujeres que podemos recuperar nuestro poder y liberarnos por completo. Mis diseñadoras son todas mujeres y tengo un equipo diverso increíble. Mis modelos representan una hermosa variedad de tipos de cuerpo”

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