Cortes de CFE obligan a CAPA a utilizar plantas generadoras para mantener abasto de agua en Felipe Carrillo Puerto

Ante los cortes en el servicio eléctrico, por mantenimiento en las líneas de alta y baja tensión por parte de la Comisión Federal de Electricidad y que se ha visto afectado el servicio de abastecimiento de agua potable más del 50 por ciento de los usuarios, La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ha tenido que recurrir en plantas generadoras de energía eléctrica para cuatro pozos de extracción de agua de las cinco que se tiene en la ciudad

De acuerdo a información dada a conocer por el responsable de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en el municipio de Felipe Carrillo, Víctor Angulo Canto, señaló que durante la semana han tenido variaciones en el voltaje, en los puntos de bombeo, mismo que ha afectado cuatro pozos donde se extrae el agua que se abastece la ciudad.

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Mencionó que los equipos que se tiene en los pozos de extracción de agua operan con un voltaje de 440, y con los trabajos de mantenimiento en la media y alta tensión por parte de la Comisión Federal de Electricidad, ha generado la variación y corte en el suministro eléctrico.

Agregó que esta situación los viene afectando de la seis de la mañana a las 16 horas en promedio, por lo que por la variación de voltaje no se puede poner en marcha los motores, y esta situación viene a afectar a la ciudadanía, con la baja presión en la red por la falta de suministro, mismo que se reciente en colonias apartadas del centro de la ciudad, como la colonia Francisco May, Constituyentes, Jesus Martínez Ross, Emiliano Zapata.

Victor Angulo Canto refirió que ante esta situación se hizo la gestión a las oficinas centrales en la ciudad de Chetumal, para que nos sea enviado plantas generadoras de energía eléctrica. Inicialmente se había colocado uno en el pozo 1 salida a Mérida de manera permanente, y recientemente se enviaron tres plantas mas, para suministrar energía eléctrica a los pozos 2, 3 y 4 para dotar de energía eléctrica y puedan funcionar los equipos.

Este día se realizaron trabajos en el pozo 3 para la instalaciones de la planta generadora de energía eléctrica de 250 kw, para poder operar un motor de 100 hps, con esto la CAPA esta atendiendo la variación de voltaje, con el fin de mantener el bombeo de manera continua las 24 horas a la población, ya que de acuerdo a la información que tenemos la variación de voltaje se restablece luego de las 16 horas.