Tres personas chocan un Kia contra escombros y lo abandonan en Ciudad del Carmen

Un automóvil fue abandonado durante la madrugada de este viernes en calles de la colonia Guanal, luego de que sus ocupantes se impactaran contra una zona de escombros colocada sobre una vialidad en proceso de construcción.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 23, entre las calles 24 y 28, frente al asta bandera de la colonia Guanal, donde quedó detenido un automóvil de la marca Kia, con placas de circulación DHT-942-B del estado de Campeche.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, en la unidad viajaban tres personas, quienes, tras el impacto contra los escombros, descendieron del vehículo y emprendieron la huida antes de la llegada de las autoridades, por lo que no fue posible conocer sus identidades.

El automóvil sufrió daños de consideración, principalmente en el chasis y en los dos neumáticos del costado derecho, afectaciones que aparentemente le impidieron continuar su marcha y obligaron a sus ocupantes a dejarlo abandonado en el sitio.

Ante el reporte, elementos de las autoridades municipales acudieron para verificar la situación y procedieron a asegurar la unidad, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Finalmente, el Kia fue retirado del lugar mediante una grúa y trasladado al corralón municipal, donde quedó bajo resguardo. El caso fue turnado ante la Fiscalía, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para tratar de establecer la identidad de los tres ocupantes y determinar su posible responsabilidad en los hechos.