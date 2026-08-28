Arrojan vísceras en calle de Champotón y olores putrefactos invaden viviendas

Un malestar ciudadano han generado los olores putrefactos provenientes de la vía pública en la colonia Venustiano Carranza, en la cabecera de Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, dicho problema se origina a la altura de la calle 13, entre 8 y 10, de la colonia antes referida.

Paola Díaz Pech comentó que los malos olores son el resultado de vísceras de pescados y otros animales que son arrojadas en plena vía pública.

“Ahorita, con las recientes lluvias, los malos olores se han propagado. Son insoportables. No sabemos si es gente que vive ahí cerca o si es alguien que los está arrojando”, precisó.

Ante esta situación, solicitan la intervención de las autoridades competentes para que verifiquen el problema, dado que hay varias casas habitación afectadas.

JGH