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Arrojan vísceras en calle de Champotón y olores putrefactos invaden viviendas

Vecinos de la colonia Venustiano Carranza, en Champotón, denunciaron olores insoportables por vísceras de pescados y animales arrojadas en la calle 13, entre 8 y 10.

Por Jorge May

28 de ago de 2026

1 min

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Olores insoportables afectan a vecinos de la Venustiano Carranza, en Champotón
Olores insoportables afectan a vecinos de la Venustiano Carranza, en Champotón / Jorge May

Un malestar ciudadano han generado los olores putrefactos provenientes de la vía pública en la colonia Venustiano Carranza, en la cabecera de Champotón.

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De acuerdo con los datos recabados, dicho problema se origina a la altura de la calle 13, entre 8 y 10, de la colonia antes referida.

Paola Díaz Pech comentó que los malos olores son el resultado de vísceras de pescados y otros animales que son arrojadas en plena vía pública.

“Ahorita, con las recientes lluvias, los malos olores se han propagado. Son insoportables. No sabemos si es gente que vive ahí cerca o si es alguien que los está arrojando”, precisó.

Ante esta situación, solicitan la intervención de las autoridades competentes para que verifiquen el problema, dado que hay varias casas habitación afectadas.

JGH

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