Cinco municipios de Campeche enfrentan conflictos laborales; trabajadores amenazan con paros

Al menos cinco de los 13 municipios de Campeche enfrentan este 2026 demandas y conflictos laborales por despidos injustificados, falta de reconocimiento de derechos sindicales e incumplimiento en el pago de prestaciones, situación que afecta a alrededor de 600 trabajadores.

Los casos más delicados se concentran en Hopelchén, Calkiní, Hecelchakán, Palizada y Carmen. En los tres primeros existen procesos relacionados con el desconocimiento del derecho a la sindicalización, mientras que en Palizada y Carmen persisten adeudos de bonos, prestaciones y otros compromisos establecidos con los trabajadores.

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Carmen representa actualmente uno de los principales “focos rojos”, debido a que la Alcaldía no ha cumplido una minuta firmada el pasado 30 de julio, en la que se establecieron fechas para cubrir el incremento salarial y diversas prestaciones. El incumplimiento afecta a más de mil 500 empleados municipales, a quienes se adeudan los bonos correspondientes al Día del Empleado, Día del Niño, Día del Padre y Día de la Madre, además del aumento salarial y otras prestaciones.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche (Sutpmidec), José del Carmen Urueta Moha, explicó que en Palizada también existen adeudos por bonos de perseverancia y lealtad, además de recursos que fueron retenidos a los trabajadores para cubrir créditos con instituciones financieras y que no han sido entregados a dichas Entidades.

Ante este panorama, el Sutpmidec solicitó la intervención de la Secretaría de Gobierno para establecer mesas de diálogo con los ayuntamientos y evitar que el conflicto escale. Advirtió que, de no cumplirse los acuerdos, a partir del lunes comenzarían las movilizaciones y/o paros laborales, iniciando en Carmen.

El líder sindical precisó que esperarán el pago de la quincena del lunes antes de determinar las primeras acciones en Carmen, mientras que en Palizada buscará reunirse con el presidente municipal. En los demás municipios, agregó, se encuentran a la espera de resoluciones de los tribunales.

En Hopelchén, destacó, ya existe un acuerdo judicial que dejó sin recursos al Ayuntamiento para continuar retrasando el reconocimiento de los derechos sindicales de un trabajador, por lo que deberá ser reinstalado y reconocido como integrante del sindicato.

Respecto al pago de salarios en el Ayuntamiento de Campeche, Urueta Moha indicó que cada municipio cuenta con minutas que establecen sus fechas de pago, aunque, conforme a la legislación laboral, este debería realizarse los días 15 y 30 de cada mes.

Apoyo educativo

Previamente, el Sutpmidec entregó 665 paquetes de útiles escolares y 65 computadoras a hijos de trabajadores del Estado, con

el objetivo, resaltó Urueta Moha, de apoyar a la economía familiar ante el inicio del ciclo escolar 2026-2027, el próximo lunes.

Niños y adolescentes como Mateo Novelo Uc, Martin Gómez Xequé, Annette Cámara Silva, Julián Balmes Cambranis, Isaac Beberaje Vargas, José Francisco Mass Xool, Víctor Manuel Rosado Alonzo, Víctor Julián Tun Uc, Alejandra Torres González, Erick Alonzo Ávila Huchín y Damián Martín Chi agradecieron el apoyo para continuar con su formación académica.