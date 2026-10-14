Laura Bozzo llega a la CDMX en ambulancia; su chófer revela detalles de su delicado estado de salud

La preocupación por la salud de Laura Bozzo aumentó luego de que la conductora fuera trasladada en ambulancia de Acapulco a la Ciudad de México, donde continuará bajo supervisión médica. Su chófer, Aarón, compartió detalles de los momentos previos a su hospitalización y explicó cómo comenzó el malestar que llevó a la presentadora a recibir atención de emergencia.

De acuerdo con los reportes difundidos, la conductora peruana ingresó inicialmente al Hospital IMSS-Bienestar de Acapulco, conocido como El Quemado, debido a complicaciones que, según la información disponible, estarían relacionadas con una úlcera gástrica.

Laura Bozzo es trasladada al hospital general en la CDMX. https://t.co/hIz4mCHCEW — Programa Hoy (@programa_hoy) October 15, 2026

¿Qué le pasó a Laura Bozzo antes de ser hospitalizada?

Aarón, quien trabaja como chofer de Laura Bozzo, contó que la presentadora comenzó a sentirse mal desde que despertó el día anterior. El malestar se presentó después de que tuviera problemas intestinales, por lo que decidió trasladarla a un hospital para que recibiera atención médica.

La situación requirió que la conductora permaneciera bajo vigilancia de los especialistas. Según el testimonio de su chofer, su estado era delicado y se encontraba bajo sedación después de una intervención médica.

La noticia de su ingreso al hospital comenzó a circular durante la noche del martes 13 de octubre, lo que generó inquietud entre sus seguidores. Ante las versiones sobre su estado de salud, la propia Laura Bozzo publicó un mensaje en sus redes sociales para informar que se encontraba estable y acompañada por sus seres queridos.

¿Por qué trasladaron a Laura Bozzo de Acapulco a CDMX?

Después de recibir atención en Guerrero, se tomó la decisión de trasladar a Laura Bozzo a la Ciudad de México para que pudiera continuar su tratamiento en un centro médico con los especialistas que necesita.

La periodista María Luisa Valdés Doria, reportó previamente el traslado de la presentadora. Más tarde informó sobre su llegada a la capital mexicana.

La ambulancia arribó alrededor de las 20:40 horas, de acuerdo con los datos difundidos por el reportero. Durante el trayecto, Alejandra, hija de la conductora, la acompañó, mientras se mantenía discreción sobre su llegada al hospital.

El cambio de centro médico tuvo como propósito que la presentadora recibiera atención especializada para atender las complicaciones que enfrenta. Sin embargo, hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente todos los detalles sobre el procedimiento médico al que fue sometida ni sobre su evolución.

DE ÚLTIMO MOMENTO🚨 LAURA BOZZO ESTA GRAVE DE SALUD 🚨😢 Maribel Guardia esta preocupada por la salud de su amiga 🥹 #ebninforma #ernestobuitronnews #laurabozzo #maribelguardia https://t.co/APmxFghFtF — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) October 15, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

La información disponible señala que Laura Bozzo permanece bajo atención médica y que su condición requiere seguimiento por parte de los especialistas. Aunque la conductora informó que se encontraba estable, el testimonio de su chófer apunta a que atravesaba un momento delicado tras la intervención.

Por ahora, no se ha difundido un parte médico detallado que permita conocer con precisión su diagnóstico actual, los pasos de su tratamiento o cuánto tiempo podría permanecer hospitalizada.