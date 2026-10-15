Bad Gyal dice que no trabajaría con Taylor Swift ni por tres millones de euros

Bad Gyal dejó claro que hay colaboraciones que no aceptaría ni por una millonaria suma de dinero. La cantante española aseguró que no trabajaría con Taylor Swift ni por tres millones de euros, al considerar que no se identifica con las ideas ni con la propuesta musical de la estrella estadounidense.

La declaración de la intérprete de Fiebre ocurrió durante una entrevista en el podcast argentino Fort Night Show, conducido por Marta Fort, donde habló sobre los artistas con los que le gustaría trabajar y aquellos con quienes no comparte afinidad artística.

Alba Farelo, nombre real de Bad Gyal, respondió que Taylor Swift sería una de las artistas con las que nunca haría una colaboración. Incluso planteó un escenario hipotético en el que le ofrecieran una fortuna a cambio de grabar una canción juntas.

“Te pago tres millones de euros o tres millones de dólares si colaboras con Taylor Swift”. Su respuesta fue contundente: no aceptaría la propuesta.

Bad Gyal compara la música de Taylor Swift con un “pollo seco”

La cantante no se limitó a rechazar una posible colaboración, sino que explicó su postura con una comparación que rápidamente llamó la atención por su dureza.

“No me veo representada por sus ideas, por lo que representa su música”, expresó durante la conversación. Después, recurrió a una metáfora gastronómica para describir lo que piensa de las canciones de Swift.

“Es un huevo duro, pocho. Un pollo seco sin especias, sin sal, sin aceite. Soso, soso”, comentó Bad Gyal al explicar por qué no siente afinidad con el estilo musical de la intérprete estadounidense.

La artista catalana aclaró que eligió a Swift como ejemplo porque considera que sus propuestas representan una visión musical con la que no está en sintonía. También reconoció que podría dirigir críticas más fuertes hacia alguien con quien haya tenido algún conflicto personal, pero señaló que no conoce a la estrella estadounidense.

Las declaraciones abrieron una nueva conversación sobre las diferencias entre las propuestas musicales de ambas intérpretes y los criterios que Bad Gyal toma en cuenta antes de aceptar una colaboración.

¿Con qué artistas sí quiere colaborar Bad Gyal?

Aunque descartó trabajar con Taylor Swift, la cantante dejó claro que mantiene una lista de artistas con quienes sí le gustaría compartir estudio.

Entre ellos mencionó a Madonna, con quien aseguró que sí se imagina realizando una colaboración. También habló de las argentinas Tini y Lali, aunque reconoció que sus estilos musicales tienen diferencias con el suyo.

Para Bad Gyal, esas diferencias no necesariamente representan un obstáculo, pues considera que una de las posibilidades más interesantes de la música es encontrar puntos en común entre artistas con propuestas distintas.

La intérprete ha construido su carrera a partir de una combinación de géneros como el dancehall, el reguetón, el dembow, el trap y la música electrónica, una identidad sonora que ha marcado sus colaboraciones con figuras de la escena urbana internacional.

Bad Gyal revela con quiénes volvería a trabajar

Durante la entrevista, la cantante también mencionó a varios artistas con los que repetiría una colaboración, entre ellos Anitta, Karol G, Tokischa, Young Miko, Morad, Myke Towers y Rauw Alejandro.

Bad Gyal explicó que suele pensar detenidamente antes de aceptar trabajar con otro intérprete y que procura hacerlo cuando realmente le gusta su música y existe una buena conexión entre ambos.

“Me lo pienso mucho antes de colaborar con alguien. Entonces, si lo hago es porque realmente me gusta lo que hace, hay buena vibra”, señaló.