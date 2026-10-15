Yoo Ji-won, influencer surcoreana fallece a 500 metros de la meta de la Seoul Race 2026

La joven participaba en la Seoul Race 2026 cuando sufrió una emergencia médica en el tramo final de la competencia. Su amigo Bummy compartió una emotiva despedida en redes sociales.

La comunidad del running está de luto por la muerte de Yoo Ji-won, atleta e influencer surcoreana de 25 años, quien falleció después de desplomarse durante una media maratón en Seúl, Corea del Sur. La joven estaba a tan solo 500 metros de completar el recorrido cuando ocurrió la emergencia que terminó con su vida.

El incidente ocurrió el domingo 11 de octubre, durante la Seoul Race 2026, una competencia de 21.097 kilómetros. De acuerdo con el comité organizador, la corredora se desplomó alrededor de las 8:49 horas, a la altura del kilómetro 20.6.

Aunque recibió atención de emergencia en el lugar y fue trasladada en ambulancia a un hospital, los médicos no lograron salvarla. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas médicas de su fallecimiento.

Organizadores de la Seoul Race lamentan la muerte de la atleta

La organización confirmó el fallecimiento el lunes 12 de octubre mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje, expresó sus condolencias a los familiares de la participante y manifestó su solidaridad con los corredores que presenciaron o se vieron afectados por lo ocurrido.

Asimismo, el comité anunció que revisará detenidamente las circunstancias del incidente y que continuará con las medidas necesarias tras lo sucedido.

La noticia generó conmoción entre integrantes de la comunidad deportiva, especialmente después de conocerse la identidad de la joven, quien también era conocida por compartir contenido relacionado con el running en redes sociales.

Su amigo Bummy le dedicó una emotiva despedida

La identidad de Yoo Ji-won trascendió después de que Bummy, amigo de la joven y también creador de contenido sobre running, publicara una serie de fotografías juntos para despedirse de ella.

En su mensaje, recordó que ambos participaron en la misma competencia y relató que, mientras se acercaba a la meta, observó a un grupo de personas reunidas alrededor de alguien que había sufrido una emergencia. En ese momento, no sabía que la persona atendida era su amiga.

Después de cruzar la línea de llegada, comenzó a buscarla, pues esperaba encontrarla en la zona destinada a los corredores. Sin embargo, al escuchar noticias preocupantes, empezó a temer que algo grave hubiera ocurrido.

Bummy explicó que dejó todo para dirigirse al hospital con la esperanza de verla por última vez, pero no pudo despedirse de ella.

“Me duele muchísimo no haber podido estar a tu lado hasta el final. Lo siento de verdad”, escribió en su publicación, en la que expresó el dolor que le provocó la inesperada pérdida.