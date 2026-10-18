Muere actriz de ‘Rebelde’ a los 39 años; tras perder la lucha contra el cáncer

La industria del entretenimiento se encuentra de luto este domingo 18 de octubre, tras confirmarse el fallecimiento de la actriz, cantante y compositora Lua Blanco a los 39 años de edad; conocida por haber dado vida a Roberta Messi dentro de la versión brasileña de la telenovela ‘Rebelde’.

La muerte de la actriz fue confirmada durante este 18 de octubre de 2026, siendo dada la noticia por su familia y por su hermano por medio de sus redes sociales. La noticia generó conmoción entre sus seguidores y fanáticos de la novela que expresaron sus condolencias por diversas plataformas digitales.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Lua Blanco, actriz de ‘Rebelde’?

Fue su hermano, el también actor Daniel Blanco, a través de redes sociales quién confirmó el deceso de Lua Blanco a los 39 años de edad. De acuerdo con los reportes e información de sus allegados, la causa de su deceso fue el cáncer colorrectal, padecimiento contra el que la artista venía luchando en los últimos tiempos.

"Ella había estado luchando contra el cáncer en sus últimos meses de vida, y durante ese tiempo estuvo completamente rodeada por el amor de su familia y amigos que estuvieron con ella toda su vida. Ella partió en paz, llena de amor y con plena fe de que iba directamente a las manos de Dios. Ella estará con nosotros para siempre, iluminándonos con su fuerte luz eterna", señaló Daniel Blanco en sus redes sociales.

¿Quién era Lua Blanco, actriz de ‘Rebelde’?

Nacida en São Paulo el 5 de marzo de 1987 e integrante de una reconocida familia de músicos y artistas, Lua Blanco construyó una sólida trayectoria en la televisión, el teatro y la música. Además de su salto a la fama con la agrupación musical y producción ‘Rebeldes’, destacó como conductora, escritora y figura pública en diversas plataformas.

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Diversas personalidades del medio del espectáculo han expresado sus condolencias a sus seres queridos ante esta lamentable pérdida, además de varios usuarios que expresaron sus condolencias.

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