Esta fue la última publicación de Hayden Panettiere antes de su fallecimiento.

Durante este domingo 16 de agosto de 2026 se informó el fallecimiento de Hayden Panettiere, la actriz de 36 años participó en varias producciones. La noticia conmocionó a sus seguidores, que rápidamente asistieron a sus redes sociales a compartir mensajes de despedida en la última publicación de la actriz.

La noticia del deceso de la actriz fue confirmada por el representante de Hayden Panettiere y su padre, Skip Panettiere. En sus mensajes, se despidieron de la joven y expresaron su tristeza ante su pérdida, ante la situación; los fanáticos de la actriz decidieron asistir a redes sociales y expresar sus condolencias.

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¿Cuál fue la última publicación de Hayden Panettiere?

La última publicación en redes sociales de Hayden Panettiere realizada antes de su deceso fue una fotografía compartida en su cuenta oficial de Instagram el 27 de julio de 2026. La imagen fue compartida con un breve mensaje que decía: “Buenos tiempos y buenos amigos”.

En la imagen en blanco y negro, la actriz aparecía sonriendo de forma juguetona, guiñando un ojo y sacando levemente la lengua mientras abrazaba a su amigo, el fotógrafo de celebridades Randall Slavin.

La publicación ha tomado un significado conmemorativo para sus seguidores, quienes han llenado la sección de comentarios con mensajes de condolencias, además de reconocer la valentía de la actriz por compartir sus vivencias de superación personal, salud mental y sobriedad expuestas en su libro de memorias ‘This Is Me: A Reckoning’.

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