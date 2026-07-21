Muere Adriana García, famosa influencer sinaloense a sus 31 años de edad

Este martes 21 de julio se confirmó el fallecimiento de Adriana García, creadora de contenido e influencer de 31 años originaria de Culiacán, Sinaloa. La noticia sorprendió a sus seguidores y colaboradores de redes sociales debido al repentino deceso de la creadora de contenido.

La noticia fue confirmada por comunicado emitido por una tienda de artículos deportivos con la que Adriana colaboraba activamente como creadora de contenido y representante de la marca. Fue en este post en donde los usuarios y compañeros mostraron su tristeza y expresaron sus condolencias.

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¿Quién era Adriana García, influencer sinaloense?

Adriana García contaba con decenas de miles de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram. Logró gran popularidad en Sinaloa por sus dinámicas participativas en la calle y tiendas, donde interactuaba con clientes regalando productos e integrando tendencias de estilo de vida y moda urbana.

Su fallecimiento fue confirmado por Drop Shop, una tienda de artículos deportivos. En su mensaje de despedida, la empresa expresó condolencias a sus familiares, en especial a su hija y destacó su calidad humana y dedicación. Asimismo, familiares cercanos compartieron emotivos mensajes en plataformas digitales despidiendo a la joven.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Adriana García?

Hasta el momento, ni las autoridades ni la familia de la creadora de contenido han compartido la declaración oficial sobre la causa exacta de su muerte. Por medio de sus redes sociales comenzaron a circular versiones en donde señalaban que su deceso tenía relación con una cirugía estética; sin embargo, esta información se mantiene en calidad de rumor.

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