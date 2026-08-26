¿De qué murió Dolly Parton?: Revelan la enfermedad de la cantante

La muerte de Dolly Parton dejó un profundo vacío en la música mundial. La legendaria cantante de country, conocida por temas como Jolene e I Will Always Love You, murió a los 80 años después de enfrentar una breve batalla contra el cáncer, enfermedad que no había dado a conocer públicamente.

La información sobre la causa de muerte de Dolly Parton fue confirmada por sus representantes el martes 25 de agosto. De acuerdo con un comunicado enviado a medios estadounidenses, la artista falleció en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, ubicado en Nashville, acompañada por sus familiares y personas cercanas.

El publicista Marcel Pariseau informó que la intérprete murió después de luchar contra el cáncer, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre el tipo de enfermedad que padecía ni cuándo recibió el diagnóstico.

Según la información difundida por su equipo, Dolly Parton ingresó al centro médico el pasado 21 de agosto y permaneció hospitalizada hasta el día de su muerte. El comunicado también destacó la huella que dejó la cantante gracias a su generosidad, su trabajo y su cercanía con el público.

“Tras una valiente lucha contra el cáncer, Dolly falleció hoy en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, rodeada de sus seres queridos”, señaló el mensaje compartido por sus representantes.

¿Qué problemas de salud tenía Dolly Parton?

Antes de que se diera a conocer que enfrentaba cáncer, Dolly Parton había hablado en distintas ocasiones sobre algunos problemas de salud que atravesaba. La cantante explicó que durante un tiempo dejó de atender su propio bienestar mientras se dedicaba a cuidar a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025.

Entre las complicaciones de las que habló públicamente se encontraban los cálculos renales, un padecimiento que incluso abordaba con el sentido del humor que la caracterizaba. También reconoció que había atravesado dificultades relacionadas con su sistema inmunológico y digestivo durante los últimos años.

La salud de la artista también obligó a modificar algunos de sus planes profesionales. Dolly Parton canceló varias presentaciones que tenía previstas, aunque dejó claro que no consideraba esos cambios como un retiro definitivo de los escenarios y mantenía numerosos proyectos en desarrollo.

Pese a que se encontraba en recuperación y recibía tratamientos médicos, la cantante aseguró que quería continuar trabajando. La intérprete sostenía que todavía tenía metas por cumplir y proyectos que deseaba ver realizados.

De “Jolene” a “I Will Always Love You”: el legado de Dolly Parton

Nacida en Tennessee en 1946, Dolly Parton construyó una de las carreras más importantes de la música country. Desde sus primeros años como cantante y compositora demostró una personalidad artística que la llevó a convertirse en una figura reconocida mucho más allá de Estados Unidos.

Su primer álbum como solista, Hello, I'm Dolly, llegó en 1967 y marcó el comienzo de una trayectoria llena de éxitos. Con el paso de los años, canciones como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You” se convirtieron en parte fundamental de su legado musical.

Precisamente I Will Always Love You tiene una historia especial dentro de su carrera. La canción fue escrita por Dolly Parton y alcanzó una nueva dimensión mundial cuando Whitney Houston grabó su versión para la película El guardaespaldas en 1992.

La poderosa interpretación de Whitney Houston convirtió el tema en uno de los mayores éxitos de la historia de la música y llevó nuevamente la obra de Dolly Parton a millones de personas en todo el mundo. La canción se mantuvo durante 14 semanas en el primer lugar de Billboard y obtuvo el Grammy a la Grabación del Año en 1994.

Además de su carrera como cantante, compositora y actriz, Dolly Parton desarrolló una importante labor de filantropía. Uno de sus proyectos más conocidos fue Imagination Library, iniciativa creada para facilitar el acceso gratuito a libros para niñas y niños.

Con más de 160 millones de álbumes vendidos y una carrera que se extendió por la música, el cine, la televisión y los negocios, Dolly Parton dejó una huella que trasciende generaciones. Su voz, sus canciones y su faceta como compositora mantienen vivo el legado de una de las artistas más importantes de la música popular