Yucatán registra 416 heridos por armas de fuego en 2026; ocho de cada 10 son hombres

En Yucatán se notificaron 416 personas heridas por armas de fuego entre el 1 de enero y el 8 de agosto del 2026, equivalente a casi dos casos diarios o uno cada 12 horas con 42 minutos, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.

El acumulado comprende 331 hombres y 85 mujeres. Esto significa que ocho de cada 10 lesionados fueron varones. Los registros corresponden a los casos atendidos y notificados por las instituciones que integran el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

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La estadística permite conocer la frecuencia de estas lesiones, pero no precisa cuántas derivaron de agresiones deliberadas, hechos accidentales, intentos de suicidio u otras circunstancias. Tampoco equivale al número de homicidios ni puede utilizarse, por sí sola, para medir la incidencia delictiva. Para determinar el contexto de cada lesión sería necesario cotejar los expedientes sanitarios con las carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado.

En comparación con el mismo periodo del 2025, cuando se reportaron 444 casos, Yucatán tuvo una disminución de 28 lesionados, equivalente a 6.3%. Sin embargo, los 416 acumulados hasta principios de este mes agosto ya representan 56.4% de los 738 registrados todo el año pasado.

El caso más reciente ocurrió la madrugada del sábado 22 de agosto en Telchac Pueblo, donde un hombre de 36 años resultó herido después de que una persona disparó una escopeta de caza contra la camioneta que conducía. La Secretaría de Seguridad Pública informó ayer que, mediante labores de investigación de campo, se identificó a una persona probablemente relacionada con la agresión.

Aunque el acumulado es menor al de 2025, los 416 casos representan más de la mitad de los 738 registrados durante todo el año pasado / POR ESTO!

Hasta 24 en una semana

La mayor cantidad semanal registrada en Yucatán en el 2026 ocurrió entre el 3 y el 9 de mayo, correspondiente a la semana epidemiológica 18, cuando las instituciones sanitarias notificaron 24 heridos por armas de fuego: 19 hombres y cinco mujeres. El resultado duplicó los 12 casos reportados la misma semana del 2025. Le siguieron los periodos del 25 al 31 de enero y del 22 al 28 de febrero, con 23 lesionados cada uno.

En contraste, la semana del 18 al 24 de enero registró tres casos, el menor número semanal del año. También presentaron acumulados reducidos las semanas del 14 al 20 de junio, con cuatro, y del 2 al 8 de agosto, con cinco. Estos cambios semanales deben interpretarse con cautela. Un aumento puede relacionarse con uno o varios hechos que dejaron múltiples lesionados, pero también con retrasos en la notificación de las unidades médicas.

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Panorama peninsular

En la Península de Yucatán se acumularon mil 348 heridos por armas de fuego hasta el 8 de agosto. Quintana Roo concentró 749 casos: 510 hombres y 239 mujeres. Yucatán ocupó la segunda posición con 416, y Campeche contabilizó 183: 140 hombres y 43 mujeres. En conjunto, los tres estados representaron 5% de los 27 mil 58 casos registrados en México.

Durante el mismo periodo del 2025, la Península acumulaba mil 882 lesionados: mil 167 en Quintana Roo, 444 en Yucatán y 271 en Campeche. Esa cantidad equivalía a 5.8% del total nacional. La reducción peninsular fue de 28.4%, superior a la disminución nacional de 16.6%, pues en todo México el número de casos pasó de 32 mil 456 a 27 mil 58.

Yucatán presentó la reducción más moderada de la región, con 6.3%. En Quintana Roo el descenso fue de 35.8% y en Campeche, de 32.5%.

Serie no comparable

La Secretaría de Salud reportó en Yucatán 359 lesiones por armas de fuego y objetos punzocortantes en el 2020; 347 en el 2021; 734 en el 2022; 604 en el 2023, y 589 en el 2024. A partir del 2025, el cuadro consultado separa las heridas ocasionadas por armas de fuego y excluye las producidas con objetos punzocortantes. Por esa modificación metodológica, no es correcto comparar directamente ambos periodos ni afirmar que el 2025 fue necesariamente el año más violento de la serie.

La comparación válida con el corte actual es la correspondiente a 2025, cuando se empleó la misma categoría sanitaria.