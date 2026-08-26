Citlalli Hernández aclara que no hay proceso de expulsión contra Rubén Rocha Moya en Morena

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, aclaró que no existe un proceso de expulsión anunciado contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia.

A través de una publicación en redes sociales, la dirigente difundió de manera íntegra una declaración previa sobre el caso, con el objetivo de evitar interpretaciones que, dijo, no corresponden con lo que expresó.

“En ningún momento anuncié ni afirmé que exista un proceso para expulsar a nadie de Morena”, señaló Hernández Mora.

La precisión ocurre en medio de la atención política que ha generado la situación de Rocha Moya, quien volvió a solicitar licencia para separarse del gobierno de Sinaloa.

¿Qué dijo Citlalli Hernández sobre Rubén Rocha Moya?

Hernández explicó que cualquier eventual procedimiento interno dentro de Morena no corresponde a una decisión personal de su parte.

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“Sobre cualquier actuación interna del movimiento, como se escucha claramente en el audio, no me corresponde a mí determinarla”, sostuvo.

Con ello, la dirigente rechazó las versiones que apuntaban a que hubiera confirmado una eventual expulsión del gobernador con licencia.

Morena no ha anunciado una expulsión de Rocha Moya

Hasta lo señalado por Hernández Mora, Morena no ha informado oficialmente sobre el inicio de un procedimiento para expulsar a Rocha Moya.

La aclaración resulta relevante porque la situación política del mandatario sinaloense ha generado distintas reacciones dentro del partido y entre autoridades federales.

Sin embargo, una posible sanción partidista tendría que seguir los mecanismos internos correspondientes y no dependería exclusivamente de la Comisión Nacional de Elecciones.

🔊Para evitar interpretaciones que no corresponden con lo que dije, comparto completa mi respuesta.



En ningún momento anuncié ni afirmé que exista un proceso para expulsar a nadie de @PartidoMorenaMx.



Sobre cualquier actuación interna del movimiento, como se escucha claramente… pic.twitter.com/CTCJtPJTu8 — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) August 26, 2026

Caso de Rocha Moya mantiene atención política en Sinaloa

Rocha Moya se encuentra nuevamente separado de la gubernatura después de solicitar una licencia por tiempo indefinido.

Su situación ha mantenido en el centro del debate la relación entre su futuro político, los procesos internos de Morena y las investigaciones que han sido mencionadas en torno a su nombre.

La precisión de Citlalli Hernández busca delimitar ese escenario: hasta ahora, no existe un anuncio formal de expulsión y cualquier decisión partidista deberá seguir las instancias correspondientes.

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