Tragedia en la carretera federal 307: Una mujer pierde la vida y dos terminan lesionados

Una mujer perdió la vida y dos personas con lesiones graves durante un trágico accidente sobre la carretera federal 307.

Una persona perdió la vida y otros dos resultaron con heridas graves durante un aparatoso accidente automovilístico sobre sobre la carretera, en el tramo Playa del Carmen -Tulum.

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Los hechos se registraron la noche de este martes a la altura del hotel Único sobre el tramo carretero federal, donde el conductor de un vehículo compacto marca Nissan Versa, circulaba de norte a sur, presuntamente realizó una maniobra sin ninguna medida de precaución y se impactó violentamente contra unos señalamientos de tránsito sobre el carril derecho.

En la zona al carecer de iluminación impidió que el chofer del automóvil lograra tener visibilización a las advertencias y provocó el impacto.

Los primeros reportes indican que luego del impacto con la infraestructura el conductor perdió el control del volante y se salió de la vía del carril, al avanzar unos metros terminó proyectándose contra un montículo de piedras a un costado de la carretera.

Por la fuerza de la colisión durante el impacto el automóvil quedó en pedazos, el vehículo se convirtió en chatarra la parte frontal, el cofre y la zona del motor.

Minutos después de los hechos hicieron presencia los paramédicos de unidades médicas del sector privado para auxiliar a los ocupantes, los rescatistas lograron extraer del interior del coche al conductor, una mujer que viajaba en el asiento del copiloto y otra mujer en la parte trasera del chofer, quienes presentaban lesiones de extrema gravedad.

Los paramédicos rescataron al chofer y la mujer de copiloto, quienes fueron trasladaron de urgencia a un hospital en esta ciudad de Playa del Carmen para recibir atención especializada, mientras que la segunda mujer ya no presentaba signos vitales, perdió la vida de manera instantánea durante el impacto.

En la escena hicieron presencia elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Guardia Nacional (División Carreteras), que de inmediato procedieron a realizar el acorralamiento de la zona para asegurar el tráfico y prevenir otros percances en el tramo a oscuras.

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Elementos de la Guardia Nacional solicitaron la presencia de las autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo, más tarde se presentaron los peritos para realizar el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

La unidad implicada fue asegurada y una grúa lo trasladó al corralón, mientras inician las investigaciones de ley para deslindar responsabilidades sobre este trágico accidente.