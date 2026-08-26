Detienen a dos por presunto fraude en examen de ingreso a la UNAM; cobraban por responder evaluaciones

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó la detención de Edgar “N” y David “N”, señalados por su probable participación en un esquema mediante el cual habrían cobrado a aspirantes para resolver por ellos el examen en línea de ingreso a licenciatura de la UNAM.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido durante mayo y junio de 2026, cuando los implicados presuntamente utilizaron instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación”, donde operaban, para contestar las evaluaciones en lugar de los aspirantes.

La Fiscalía señaló que también se investiga la posible participación de algunos instructores.

¿Cómo operaba el presunto fraude en el examen de la UNAM?

Según la FGJ CDMX, los responsables habrían simulado que los aspirantes realizaban personalmente el examen en línea, aunque en realidad otras personas respondían por ellos desde equipos ubicados en sedes de la academia.

La investigación comenzó a partir de denuncias sobre estas prácticas.

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Posteriormente, la UNAM proporcionó información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades.

El análisis de archivos digitales, registros técnicos y entrevistas permitió relacionar las evaluaciones con instalaciones de la academia e identificar la posible participación de Edgar “N” y David “N”.

FGJ CDMX realizó cuatro cateos simultáneos

Con los elementos reunidos, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión contra los dos investigados y autorizaciones judiciales para realizar cuatro cateos.

Las órdenes fueron cumplimentadas el martes 25 de agosto de 2026 por agentes de la Policía de Investigación.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron diversos dispositivos de almacenamiento, los cuales serán sometidos a análisis para determinar el alcance del presunto esquema.

Caen dos por fraude en exámenes de admisión a la @UNAM_MX |



La @FiscaliaCDMX detuvo a David y Édgar N, quienes durante mayo y junio cobraron para responder los exámenes en lugar de los aspirantes.

En 4 cateos simultáneos se aseguraron dispositivos de almacenamiento que serán… pic.twitter.com/m2MadOcRZN — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 26, 2026

Investigación podría alcanzar otros procesos de admisión

La Fiscalía capitalina indicó que la investigación permanece abierta para identificar a más personas que pudieran estar relacionadas con estas prácticas.

También se busca establecer si el mecanismo fue utilizado en otros procesos de admisión de la UNAM.

Edgar “N” y David “N” quedaron a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de determinar su situación jurídica. Mientras tanto, ambos deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia en su contra.

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