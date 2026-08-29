Platanito enfrenta nuevos señalamientos de presunto acoso; Gabby Tamez asegura tener pruebas

El comediante Sergio Verduzco, conocido como “Platanito”, enfrenta nuevamente señalamientos relacionados con presuntas conductas de acoso.

En esta ocasión, la cantante Gabby Tamez decidió hablar públicamente sobre una experiencia que, según su testimonio, ocurrió cuando colaboró como corista en el programa del humorista en 2014.

Durante una entrevista con el periodista Ernesto Buitrón, Tamez recordó que, mientras trabajaba con Platanito, habría recibido diversas insinuaciones por parte del comediante. Entre ellas, mencionó una propuesta para realizarle una sesión de fotografías sin ropa.

La cantante explicó que el comediante presuntamente se presentó como alguien interesado en realizar fotografías de estilo “glamuroso” y le planteó que posara desnuda. Tamez aseguró que rechazó la propuesta y que este tipo de situaciones le generaron incomodidad.

Esta no es la primera ocasión en la que Gabby Tamez se refiere públicamente a lo ocurrido.

La cantante ya había señalado anteriormente que decidió romper el silencio después de considerar que la situación que presuntamente vivió durante su etapa laboral con el comediante tuvo consecuencias personales para ella.

En aquella oportunidad, explicó que su intención no era obtener dinero, sino visibilizar lo ocurrido y establecer un límite. También manifestó que buscaría llegar hasta donde fuera necesario para respaldar su postura.

De acuerdo con sus declaraciones previas, otras personas que formaban parte de la producción habrían tenido conocimiento de lo que presuntamente sucedía.