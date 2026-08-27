Melate 4257: estos son los números ganadores del sorteo de este 26 de agosto

Los resultados del Melate, Revancha y Revanchita ya fueron dados a conocer tras la realización del sorteo número 4257, celebrado la noche del miércoles 26 de agosto de 2026. En esta edición estuvo en juego una bolsa acumulada de 220 millones de pesos.

Como ocurre en cada jornada de estos juegos, los participantes pudieron seguir el desarrollo del sorteo mediante la transmisión en vivo realizada en los canales oficiales de la Lotería Nacional y en sus plataformas digitales.

Números ganadores del Melate 4257

Estos son los resultados correspondientes al sorteo 4257 de Melate, realizado el miércoles 26 de agosto:

Melate: 14, 29, 36, 44, 46 y 48.

14, 29, 36, 44, 46 y 48. Número adicional: 19.

19. Revancha: 7, 16, 17, 23, 25 y 25.

7, 16, 17, 23, 25 y 25. Revanchita: 9, 11, 19, 22, 19 y 55.

Es importante que los participantes revisen cuidadosamente los números de su boleto y las condiciones de cada modalidad para conocer si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

¿Cuándo se realizan los sorteos de Melate?

Los juegos de Melate, Revancha y Revanchita se llevan a cabo tres veces por semana: los días miércoles, viernes y domingo.

Las transmisiones de los sorteos comienzan a las 21:30 horas y pueden seguirse a través de las plataformas y canales oficiales de la Lotería Nacional.

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio de Melate?

Las personas que resulten ganadoras en alguno de los sorteos de Melate cuentan con un plazo de 60 días naturales para reclamar el premio que les corresponda.

Para realizar el cobro es indispensable conservar y presentar el boleto ganador, ya que este documento acredita el derecho del participante a recibir el premio.

En caso de que el ganador no reclame el dinero dentro del plazo establecido, perderá el derecho a cobrarlo. Los recursos correspondientes serán destinados a la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública, de acuerdo con las reglas aplicables a estos sorteos.

Por ello, si participaste en el Melate 4257, conviene revisar nuevamente tus números y conservar tu boleto en buen estado hasta confirmar el resultado.