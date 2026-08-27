Clima en Campeche: pronostican lluvias fuertes, calor y nuevas ondas tropicales

SMN informó que Campeche tendrá un periodo de lluvias importantes, ambiente caluroso y actividad de ondas tropicales, por lo que se mantiene la posibilidad de tormentas, encharcamientos y rachas de viento en distintas zonas del estado.

Para este jueves 27 de agosto, el pronóstico contempla lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el norte de Campeche, acompañadas de descargas eléctricas. El SMN advierte que estas precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones locales, principalmente en zonas bajas.

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Aunque las lluvias serán protagonistas, el calor continuará durante las horas de mayor radiación. Para Campeche se prevén temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, con ambiente cálido durante la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Además, se esperan vientos del este y noreste de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h en la Península de Yucatán.

El panorama podría mantenerse inestable debido a la presencia de la onda tropical número 32 sobre el sureste del país, mientras que el SMN también vigila la aproximación de una nueva onda tropical a la Península de Yucatán. Estos sistemas, combinados con canales de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica, favorecerán el desarrollo de chubascos y tormentas en Campeche y el resto de la región.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, especialmente durante las tardes y noches, cuando podrían presentarse tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y lluvias de corta duración pero elevada intensidad. También se aconseja extremar precauciones al conducir debido a la reducción de visibilidad y posibles acumulaciones de agua en calles y carreteras.