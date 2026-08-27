Eclipse lunar del 27 de agosto: ¿se verá en Yucatán y cómo podrá observarse?

La noche de este jueves 27 de agosto, los habitantes de Yucatán tendrán la oportunidad de observar un eclipse lunar parcial, uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de este 2026. A diferencia de un eclipse solar, el evento podrá contemplarse directamente y sin necesidad de utilizar protección especial para los ojos.

La respuesta es sí: el eclipse será visible en Yucatán. Los cálculos astronómicos para puntos de la entidad, como Mérida y Chichén Itzá, indican que el fenómeno podrá observarse prácticamente durante todas sus etapas, siempre que las condiciones meteorológicas permitan contar con un cielo despejado. En Chichén Itzá, el eclipse comenzará a las 7:23 de la noche, alcanzará su punto máximo a las 10:12 p. m. y concluirá alrededor de la 1:01 de la madrugada del viernes 28 de agosto.

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¿Cómo se verá desde Yucatán?

El fenómeno será un eclipse lunar parcial profundo. Esto significa que la Tierra se colocará entre el Sol y la Luna y su sombra cubrirá gran parte del disco lunar, aunque sin ocultarlo por completo. En el momento máximo, alrededor del 93 por ciento del diámetro de la Luna quedará dentro de la umbra terrestre, mientras que aproximadamente 96 por ciento de su superficie visible estará oscurecida.

Durante la etapa de mayor cobertura, la Luna podrá adquirir tonalidades rojizas, anaranjadas o cobrizas, razón por la que popularmente este fenómeno es llamado “Luna de Sangre”. El color se produce porque la atmósfera terrestre filtra y desvía parte de la luz solar hacia la Luna; la intensidad de los tonos dependerá de las condiciones de la atmósfera y de la nubosidad existente en ese momento.

Horarios del eclipse en Yucatán

Para quienes quieran seguir el fenómeno desde la entidad, los principales momentos serán:

7:23 p. m.: comienza la fase penumbral.

comienza la fase penumbral. 8:33 p. m.: inicia el eclipse parcial, cuando la sombra más oscura de la Tierra comienza a cubrir la Luna.

inicia el eclipse parcial, cuando la sombra más oscura de la Tierra comienza a cubrir la Luna. 10:12 p. m.: se alcanza el máximo del eclipse.

se alcanza el máximo del eclipse. 11:51 p. m.: termina la fase parcial.

termina la fase parcial. 1:01 a. m. del viernes 28: concluye completamente el fenómeno.

El evento completo tendrá una duración aproximada de cinco horas y 38 minutos, aunque los cambios más evidentes comenzarán a apreciarse cuando la Luna entre en la umbra terrestre. La fase parcial tendrá una duración cercana a tres horas y 18 minutos.

¿Se necesitan lentes para ver el eclipse?

No. Al tratarse de un eclipse lunar, observar la Luna directamente no representa el riesgo ocular asociado con mirar un eclipse solar. El fenómeno podrá disfrutarse a simple vista, aunque unos binoculares o un telescopio pueden ayudar a distinguir con mayor detalle el límite de la sombra sobre la superficie lunar.

Para disfrutarlo mejor se recomienda buscar un sitio con poca contaminación lumínica y una vista despejada del cielo. En Yucatán, sin embargo, la principal condición será que la nubosidad y las lluvias permitan observar la Luna durante la noche.

La NASA confirmó que el eclipse lunar parcial del 27 al 28 de agosto de 2026 será visible desde las Américas, Europa, África y algunas regiones del Pacífico. Para México, el fenómeno ocurre principalmente durante la noche del 27 de agosto.

Así que esta noche, quienes se encuentren en Yucatán podrán mirar hacia el cielo y seguir cómo la sombra de la Tierra cubre lentamente la Luna hasta dejar solamente una pequeña porción iluminada, con la posibilidad de