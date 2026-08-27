Regreso a clases 2026: ¿Cuánto gastarán los yucatecos en útiles escolares?

Con el regreso a clases 2026-2027 cada vez más cerca, madres y padres de familia en Yucatán ya recorren papelerías y comercios de Mérida para comparar precios y completar las listas escolares. El gasto puede variar considerablemente dependiendo del grado, las marcas elegidas y si se aprovechan promociones.

Un sondeo realizado en papelerías del Centro de Mérida encontró que las familias podrían desembolsar entre 500 y mil 500 pesos por alumno únicamente en útiles escolares, aunque algunos establecimientos ofrecen descuentos de hasta 15 por ciento en determinados artículos y promociones de alrededor de 10 por ciento sobre el total de la lista.

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Como referencia, los precios pueden aumentar cuando se incorporan artículos que no forman parte de la lista básica. En años anteriores, familias de Mérida reportaron gastos de alrededor de mil 200 a mil 800 pesos por estudiante, considerando útiles, mochila, libros y otros materiales; el monto puede ser todavía mayor dependiendo de las necesidades de cada escuela.

La lista básica sugerida por la SEP contempla materiales como cuadernos, lápices, colores, goma, sacapuntas, tijeras, pegamento, regla y otros artículos que dependen del grado escolar. Para el ciclo 2026-2027, la SEP ya publicó la lista sugerida, aunque las escuelas pueden solicitar materiales adicionales.

Los precios cambian según la marca, presentación y establecimiento:

Útiles escolares en Yucatán: este es el gasto que harán las familias

En este escenario, una lista básica puede encontrarse desde alrededor de 500 pesos, mientras que una compra más completa, con productos de marcas reconocidas y artículos adicionales, puede acercarse o superar los mil 500 pesos por estudiante. Si además se agregan mochila, uniforme, calzado y libros, el gasto familiar puede crecer de manera importante.

Consejos de la Profeco para ahorrar en útiles escolares

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda evitar las compras de último momento, elaborar primero una lista con los artículos realmente necesarios y comparar precios en distintos establecimientos. También aconseja revisar qué materiales del ciclo anterior todavía están en buenas condiciones para reutilizarlos.

Otro punto importante es no dejarse llevar únicamente por marcas o personajes. La Profeco ha realizado estudios y monitoreo de cientos de productos relacionados con el regreso a clases para comparar calidad y precios. En su referencia del ciclo anterior, por ejemplo, encontró que la lista básica de primero y segundo de primaria podía costar entre 203.87 y 418.80 pesos, mientras que para secundaria el rango iba de 295.04 a 598.82 pesos, dependiendo del establecimiento y los productos seleccionados.

Además, la dependencia recomienda conservar los comprobantes de compra, verificar las condiciones de las promociones y revisar que los productos estén completos y en buen estado. Para el regreso a clases 2026, Profeco también organizó 54 Ferias de Regreso a Clases en diferentes puntos del país, con útiles, mochilas, uniformes y otros productos con descuentos y promociones.

Así, para las familias yucatecas, comparar precios, comprar únicamente lo necesario y reutilizar materiales puede representar una diferencia importante en el presupuesto destinado al regreso a clases.