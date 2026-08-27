¿De qué murió Alfredo Alonso “El Chaparro”? Confirman fallecimiento del integrante de El Rey de las Bromas

La comunidad de El Rey de las Bromas y miles de seguidores en redes sociales están de luto por la muerte de Alfredo Alonso “El Chaparro”, creador de contenido y comediante que falleció a los 60 años mientras se encontraba realizando una gira de presentaciones.

La noticia comenzó a difundirse durante la tarde y noche del miércoles 26 de agosto mediante las cuentas oficiales del comediante y de las personas que trabajaban con él. Su equipo y su manager confirmaron el fallecimiento, aunque por el momento no han revelado las causas de su muerte.

Como consecuencia de su inesperado fallecimiento, los responsables de su agenda anunciaron que todas las fechas y presentaciones de su espectáculo quedaron canceladas. Además, sus colaboradores solicitaron respeto y privacidad para la familia y para las personas cercanas a Alfredo Alonso durante este momento.

El último video de Alfredo “El Chaparro”

Horas antes de que se confirmara la noticia, Alfredo “El Chaparro” había compartido un video en su cuenta de Instagram. En las imágenes aparecía bailando y conviviendo alegremente con algunos de sus compañeros de gira.

La publicación recibió miles de reacciones en poco tiempo, por lo que la noticia de su fallecimiento tomó por sorpresa a sus seguidores. Posteriormente, las cuentas relacionadas con el comediante comenzaron a compartir mensajes de despedida y condolencias.

Así lo dieron a conocer

Uno de los mensajes difundidos por su equipo agradeció al creador de contenido por los momentos compartidos y por el impacto que tuvo entre su público. En el comunicado también se informó que las presentaciones programadas serían suspendidas tras su muerte.

El responsable de El Rey de las Bromas, proyecto con el que El Chaparro alcanzó gran popularidad, también expresó su dolor por la pérdida. En su mensaje dejó claro que la noticia era real, pese a que muchos seguidores inicialmente pensaron que se trataba de una de las bromas características del canal.

¿Por qué algunos fans dudaron de la muerte de El Chaparro?

La confusión entre parte de la comunidad surgió por un antecedente ocurrido a finales de 2025. En aquella ocasión, el canal de El Rey de las Bromas publicó un anuncio falso sobre la supuesta muerte de Alfredo Alonso como parte de una broma.

Por ese motivo, algunos usuarios dudaron inicialmente de la veracidad de la información difundida el miércoles. Sin embargo, los mensajes de su equipo de trabajo y las posteriores publicaciones en las cuentas oficiales confirmaron que esta vez el fallecimiento era real.

La historia de Alfredo Alonso “El Chaparro”

La trayectoria de Alfredo Alonso estuvo marcada por una historia de superación. Originario de la sierra de San Luis Potosí, enfrentó durante gran parte de su vida condiciones de pobreza y diferentes carencias antes de encontrar una oportunidad en el mundo del entretenimiento.

Antes de convertirse en una figura conocida en internet, El Chaparro se ganó la vida como vendedor ambulante de dulces. Su vida comenzó a cambiar después de incorporarse al elenco de El Rey de las Bromas, donde rápidamente conectó con el público.

Su popularidad aumentó de manera importante tras aparecer en el video “Tatuajes Falsos (BROMA)”. Durante esa grabación, un error en un tatuaje provocó una reacción que se volvió muy comentada por los seguidores del canal: en lugar de escribirle “Te amo Araceli”, nombre de su fallecida esposa, le colocaron “Te amo Ricardo”.

La mezcla de enojo, espontaneidad y carisma de Alfredo Alonso convirtió aquel momento en uno de los contenidos más recordados y ayudó a consolidarlo como uno de los personajes favoritos de la audiencia. Con el paso del tiempo, también desarrolló sus propias cuentas en redes sociales.

En sus últimos meses, Alfredo “El Chaparro” continuó construyendo su carrera de manera independiente y realizó una gira con shows de comedia en vivo por diferentes ciudades de México. Su fallecimiento ocurre en medio de esa etapa profesional y deja una profunda tristeza entre sus familiares, compañeros y seguidores.