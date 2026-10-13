El Caníbal de la Guerrero: revelan tráiler y fecha de estreno de la serie "Poeta caníbal"

El caso de José Luis Calva Zepeda, conocido como El Caníbal de la Guerrero, volverá a la conversación pública con una producción que busca reconstruir uno de los sucesos criminales más impactantes de México. HBO Max presentó el tráiler de Poeta caníbal, una serie documental que llegará a la plataforma el próximo 29 de octubre.

La producción contará con tres episodios y recuperará materiales periodísticos y judiciales para examinar los acontecimientos que llevaron a la detención de Calva Zepeda en 2007. El proyecto fue realizado por Ánima Films y propone revisar el caso a través de documentos, testimonios y una investigación que vuelve a lugares clave de la Ciudad de México.

¿Qué revelará ‘Poeta caníbal’ sobre el caso de la Guerrero?

Uno de los elementos centrales de la docuserie será una entrevista realizada por el periodista Luis Brito a Calva Zepeda en 2007. De acuerdo con la información difundida sobre la producción, solo una parte de aquella conversación se había publicado, por lo que el material recuperado permitirá conocer más detalles del encuentro.

La serie también reunirá testimonios, archivos y expedientes judiciales para reconstruir los hechos y el impacto que tuvieron en la sociedad mexicana. Además, el periodista recorrerá distintos puntos relacionados con el caso para contextualizar la investigación.

La producción plantea una revisión del expediente desde una perspectiva documental, con atención a las víctimas y a las circunstancias que rodearon uno de los casos que más cobertura mediática generaron en el país durante aquel año.

¿Quién fue José Luis Calva Zepeda, ‘El Caníbal de la Guerrero’?

El nombre de José Luis Calva Zepeda se hizo conocido en octubre de 2007, cuando agentes de la policía lo detuvieron en un departamento de la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Las autoridades buscaban a su pareja, Alejandra Galeana, y durante el operativo localizaron sus restos en el inmueble.

El hallazgo de restos humanos y de presunta carne humana en un sartén provocó una enorme conmoción. Calva Zepeda sostuvo que la carne era para alimentar a sus perros, una declaración que se sumó a la atención mediática alrededor del caso y al apodo con el que pasó a ser conocido públicamente.

En noviembre de ese año recibió un auto de formal prisión por el delito de homicidio. Sin embargo, el proceso no concluyó con una sentencia condenatoria, pues el acusado fue encontrado muerto el 11 de diciembre de 2007 en su celda del Reclusorio Oriente. Las autoridades reportaron que murió por ahorcamiento.

¿Cuándo se estrena ‘Poeta caníbal’ en HBO Max?

La serie documental ‘Poeta caníbal’ se estrenará el 29 de octubre de 2026 en HBO Max. Sus tres episodios ofrecerán una reconstrucción del caso mediante materiales periodísticos, testimonios y documentos relacionados con la investigación.

Con este lanzamiento, la plataforma suma una producción de crimen real centrada en un expediente que marcó la cobertura policiaca mexicana. La docuserie busca revisar los hechos más allá del apodo que convirtió a Calva Zepeda en una figura mediática y dar espacio a la historia de las víctimas.