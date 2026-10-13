Televisa se une con Fintech para adquirir AT&T México por 2 mil millones de dólares

El mercado de las telecomunicaciones en México podría experimentar un cambio importante tras el acuerdo anunciado por Grupo Televisa y Fintech para adquirir el negocio de AT&T México. La operación contempla un precio de compra de 2 mil millones de dólares, sujeto a determinados ajustes, y todavía necesita cumplir con los requisitos regulatorios correspondientes.

El anuncio se realizó el 13 de octubre de 2026 mediante un comunicado dirigido a inversionistas. Según el documento, el consorcio integrado por ambas compañías alcanzó un acuerdo con AT&T Inc. para hacerse con las operaciones de telefonía móvil de la firma estadounidense en territorio mexicano.

¿Cómo financiarán Televisa y Fintech la compra de AT&T México?

Para concretar la adquisición, el consorcio prevé combinar recursos en efectivo disponibles con financiamiento respaldado por deuda, sin recurso contra el propio consorcio. Este esquema permitirá cubrir el precio acordado sin depender exclusivamente de capital en efectivo.

Grupo Televisa informó que registrará la operación contablemente como una inversión en asociadas y negocios conjuntos, mediante el método de participación y conforme a las normas de información financiera aplicables.

🚨 Como se veía venir hace unos meses, AT&T México le vende su operación a Grupo Televisa y Fintech Holding. 👀 ¿Se pondrá buena la competencia? https://t.co/lJya4x5wkN — Telefonía_MX (@Telefonia_MX) October 13, 2026

El acuerdo representa un movimiento relevante para Televisa y Fintech, aunque su anuncio no significa que la compra ya esté concluida. Ambas partes deberán cumplir las condiciones pactadas antes de formalizar el cambio de propiedad.

¿Qué tan importante es AT&T México en el mercado de telefonía?

AT&T México ocupa el segundo lugar entre los operadores de telefonía móvil del país, de acuerdo con el comunicado de Televisa. Al 31 de diciembre de 2025, la compañía contaba con aproximadamente 24.7 millones de suscriptores móviles.

La empresa ofrece servicios integrados de telecomunicaciones, entre ellos telefonía celular, internet y servicios de valor agregado, bajo títulos de concesión otorgados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En materia financiera, AT&T México reportó ingresos consolidados por 85 mil 400 millones de pesos durante 2025, así como una utilidad de operación de mil 400 millones de pesos, cifras que permiten dimensionar el tamaño de sus actividades en el país.

¿Cuándo se concretará la compra de AT&T México?

Aunque Televisa y Fintech ya alcanzaron un acuerdo con AT&T, la transacción todavía está condicionada a los procedimientos habituales de cierre, incluidas las autorizaciones regulatorias necesarias para completar la adquisición.

Las empresas esperan que el proceso concluya durante el primer trimestre de 2027. Hasta entonces, el anuncio corresponde a un acuerdo para realizar la operación y no a una confirmación de que el negocio ya cambió de propietarios.

El comunicado también señala que existe un folleto informativo sobre los términos de la transacción, disponible a través de los sitios de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

¿Qué significa el acuerdo para los usuarios de AT&T México?

La adquisición anunciada pone el foco sobre el futuro de una de las principales compañías de telefonía móvil del país. Sin embargo, el comunicado no detalla cambios específicos en los planes, las tarifas, la cobertura o las condiciones de servicio para los clientes.

Por ahora, el dato confirmado es que Televisa y Fintech buscan adquirir el negocio mexicano de AT&T por 2 mil millones de dólares y esperan completar la operación en 2027, siempre que obtengan las autorizaciones correspondientes. Cualquier modificación para los usuarios deberá confirmarse mediante anuncios posteriores de las empresas.