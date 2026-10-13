El Laberinto del Fauno regresa al cine por sus 20 años: estas salas de Mérida tendrán funciones

Una de las películas más emblemáticas de Guillermo del Toro está de regreso en la pantalla grande. El Laberinto del Fauno volverá a los cines de México este 15 de octubre de 2026, como parte de la celebración de su 20 aniversario, con una versión restaurada en 4K y una conversión a 3D supervisada por el propio cineasta mexicano.

El reestreno será exclusivo de Cinépolis y llegará a más de 300 complejos seleccionados del país. En Mérida, Yucatán, los seguidores del director podrán encontrar funciones en distintas sucursales, desde plazas comerciales hasta complejos con salas VIP.

La preventa de boletos ya está disponible, por lo que los fanáticos podrán consultar los horarios y elegir la sala de su preferencia antes del estreno.

¿En qué cines de Mérida estará El Laberinto del Fauno?

Si quieres volver a vivir la historia de Ofelia en pantalla grande, estas son las sucursales de Cinépolis de Mérida señaladas para el reestreno:

Cinépolis Gran Santa Fe Caucel

Cinépolis La Isla Mérida

Cinépolis Mérida Altabrisa

Cinépolis Plaza Kukulcán

Cinépolis Plaza Las Américas Mérida

Cinépolis Sendero Mérida

Cinépolis The Harbor Mérida

Cinépolis VIP The Harbor Mérida

La disponibilidad de funciones, formatos y horarios puede variar entre complejos. Antes de acudir, consulta la cartelera de tu sucursal para confirmar qué proyecciones están programadas.

¿De qué trata El Laberinto del Fauno?

Ambientada en la España de 1944, la película sigue a Ofelia, una niña que llega con su madre embarazada a un cuartel militar dirigido por su cruel padrastro, el capitán Vidal.

En medio de un entorno marcado por la violencia y la represión de la posguerra española, Ofelia descubre un antiguo laberinto donde se encuentra con un misterioso fauno. La criatura le revela que podría ser una princesa de un reino subterráneo, pero para demostrar su verdadera identidad deberá superar tres pruebas peligrosas.

A partir de ese momento, la historia alterna entre una realidad brutal y un mundo fantástico habitado por criaturas extraordinarias. La imaginación de Ofelia se convierte en una forma de enfrentar el miedo, la pérdida y la crueldad de los adultos.

¿Por qué es tan importante la película de Guillermo del Toro?

Estrenada en 2006, El Laberinto del Fauno se convirtió en una de las obras más reconocidas del cineasta mexicano gracias a su combinación de fantasía, horror y memoria histórica.

La película recibió tres premios Óscar en 2007, en las categorías de fotografía, dirección artística y maquillaje, y obtuvo reconocimiento internacional por su diseño de criaturas, sus efectos prácticos y su narrativa visual.

Su regreso en 4K y 3D ofrece la oportunidad de descubrir nuevamente sus escenarios, criaturas y detalles visuales en una sala de cine, especialmente para quienes no pudieron verla en pantalla grande durante su estreno original.