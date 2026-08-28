iPhone 18: Apple confirma fecha del Apple Event 2026; ¿cuándo será?

La cuenta regresiva para conocer los nuevos teléfonos de Apple ya comenzó. La compañía confirmó la fecha de su tradicional presentación de septiembre, un evento en el que se espera que revele importantes novedades de su catálogo de dispositivos.

El Apple Event se llevará a cabo el miércoles 9 de septiembre de 2026 desde el Steve Jobs Theater, ubicado dentro de Apple Park, en Cupertino, California.

La presentación contará con invitados y medios de comunicación, pero también podrá seguirse en línea a través de las plataformas oficiales de Apple.

¿A qué hora será el Apple Event 2026?

El evento comenzará a las 10:00 horas, tiempo del Pacífico.

Para quienes lo seguirán desde México, la presentación podrá verse a partir de las 11:00 horas, tiempo del centro del país.

Apple transmitirá el evento por internet y posteriormente permitirá consultar la repetición de la presentación en sus plataformas digitales.

¿Presentarán el iPhone 18?

Aunque Apple no ha detallado oficialmente todos los productos que mostrará durante el evento, las principales expectativas están relacionadas con la nueva generación del iPhone.

Reportes especializados señalan que los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max podrían ser presentados el 9 de septiembre, convirtiéndose en los principales protagonistas de la jornada.

Sin embargo, habría una diferencia importante respecto a años anteriores.

Todo apunta a que el iPhone 18 convencional podría no llegar durante el evento de septiembre y su presentación quedaría para 2027. De confirmarse, Apple modificaría su tradicional estrategia de lanzamiento y concentraría la primera presentación en sus modelos de gama alta.

¿Apple presentará su primer iPhone plegable?

Uno de los rumores que más expectativa ha generado es la posible llegada del primer iPhone plegable.

Reportes, entre ellos información citada por Reuters, apuntan a que Apple podría aprovechar su evento de septiembre para mostrar este nuevo dispositivo, con el que entraría de lleno a competir en un mercado donde actualmente destacan fabricantes como Samsung.

Por ahora, Apple no ha confirmado oficialmente que vaya a presentar un teléfono plegable, por lo que su nombre, características, precio y fecha de lanzamiento todavía son una incógnita.

De concretarse, se trataría de uno de los anuncios más importantes de la compañía en los últimos años.

¿Qué más podría presentar Apple?

Los nuevos iPhone no serían los únicos dispositivos que podrían aparecer durante la presentación.

Entre las novedades esperadas también se encuentra una nueva generación del Apple Watch, además de posibles actualizaciones relacionadas con otros productos del ecosistema de la compañía.

El evento también podría servir para revelar detalles sobre la llegada de las nuevas versiones de sus sistemas operativos, entre ellas iOS 27 y iPadOS 27.

Por ahora, la fecha ya está confirmada: el miércoles 9 de septiembre de 2026. Será entonces cuando Apple revele finalmente cuáles de estos rumores se convierten en realidad y si el esperado iPhone plegable hace su debut.