Gemelos cubanos de dos años mueren durante travesía marítima rumbo a México

Leosdel y Leosniel Oviedo Garrobo, dos hermanos gemelos cubanos de apenas dos años, murieron durante una travesía marítima emprendida junto con su madre para llegar a México y reunirse con su padre, residente en Cancún.

La muerte de los menores fue confirmada el sábado 22 de agosto por su padre, Leobel Ricardo Oviedo, mediante un mensaje enviado a Martí Noticias. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han informado públicamente la causa de los fallecimientos ni las circunstancias precisas en las que ocurrieron.

Los niños viajaban con su madre, Yusimy Garrobo Leiva, de 35 años, en una embarcación que zarpó de Pinar del Río, Cuba, el 11 de agosto. La familia procedía del municipio de Vertientes, en la provincia de Camagüey.

Su objetivo era llegar a territorio mexicano para encontrarse con Leobel Ricardo Oviedo, quien llevaba cerca de un año viviendo en Cancún, Quintana Roo.

El padre explicó que perdió toda comunicación con su esposa y sus hijos desde el mismo 11 de agosto. Durante los días siguientes, familiares difundieron llamados de auxilio ante la falta de noticias sobre la embarcación.

Noticia Destacada Rescatan a 19 balseros cubanos frente a Chicxulub Puerto tras nueve días a la deriva

Nueve días desaparecidos

La lancha fue localizada el jueves 20 de agosto al noreste de Progreso, después de que la Capitanía de Puerto de Yucalpetén recibió el reporte sobre una embarcación menor de color blanco con varias personas a bordo.

La Estación Naval de Búsqueda y Rescate de Yucalpetén desplegó una embarcación tipo Defender y puso a salvo a 16 personas: 12 adultas y cuatro menores de edad.

La Secretaría de Marina informó que todas recibieron atención médica, se encontraban estables y fueron trasladadas a instalaciones de la Novena Zona Naval. Posteriormente quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración para los procedimientos administrativos correspondientes.

El parte oficial no mencionó la muerte de personas durante el recorrido, tampoco señaló que el motor hubiera fallado ni precisó cuánto tiempo permaneció la lancha a la deriva. Esos datos proceden de testimonios de familiares y allegados.

Según esas versiones, la embarcación presentó problemas mecánicos, agotó el combustible y sus ocupantes intentaron continuar el viaje mediante una vela improvisada. Las reservas de agua y alimentos se terminaron mientras el grupo permanecía expuesto al sol y al mar.

El padre había advertido que los pasajeros llevaban pocos alimentos y apenas dos cajas de botellas pequeñas de agua para realizar la travesía.

La Marina rescató a 16 personas, entre ellas cuatro menores, pero familiares aseguran que los gemelos murieron días antes por una presunta deshidratación sever / Especial

Mueren antes del rescate

Familiares sostienen que los gemelos sufrieron una deshidratación severa y murieron entre el 18 y el 19 de agosto, uno y dos días antes de que la Marina encontrara la embarcación.

La causa no ha sido confirmada por una autoridad médica mexicana. Al no haberse recuperado públicamente los cuerpos, tampoco se conoce la existencia de certificados de defunción o dictámenes periciales que acrediten oficialmente cómo fallecieron.

Otra versión señala que los cadáveres fueron arrojados al mar debido al estado de descomposición y porque su presencia supuestamente atraía tiburones. El relato fue atribuido a una familiar de otros ocupantes, pero no ha sido corroborado por la madre, la Marina o alguna autoridad investigadora. Por esa razón debe manejarse exclusivamente como una versión testimonial, no como un hecho probado.

Yusimy Garrobo Leiva sobrevivió y pudo encontrarse con su esposo. Fue ella, de acuerdo con la familia, quien le comunicó que sus dos hijos no habían sobrevivido.

Noticia Destacada Extranjeros de 107 países llegan a Yucatán; crece la presión sobre la vivienda y el costo de vida

Falta un tercer pasajero

El caso mantiene una discrepancia sin resolver. Los reportes difundidos durante la búsqueda indicaban que la embarcación había salido de Cuba con 19 personas: 12 adultas y siete menores.

La Armada de México, en cambio, encontró a 16 sobrevivientes: 12 adultos y cuatro menores. Los gemelos representan dos de los tres menores que faltan respecto del recuento inicial.

Por tanto, permanece sin aclararse qué ocurrió con el séptimo menor reportado entre los pasajeros. Hasta ayer, las autoridades mexicanas no habían publicado una lista de identidades, una explicación sobre la diferencia de cifras ni información sobre un operativo para localizar a esa tercera persona.

Leobel Ricardo Oviedo señaló que había pedido a su familia viajar a México debido al deterioro de las condiciones de vida en Cuba. Su testimonio coincide con la crisis energética y de abasto que atraviesa la isla, donde los cortes eléctricos afectan servicios de salud, escuelas, distribución de agua, saneamiento y conservación de alimentos y medicamentos.