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Mañanera de hoy 28 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este viernes 28 de agosto desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

28 de ago de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este viernes 28 de agosto.

Actualizar narración

28/08/2026 a las 07:54

Arturo Zaldívar, detalla cuáles son los distintos supuestos en que se suspenden o no los derechos político electorales derivados de un procedimiento o proceso penal.

28/08/2026 a las 07:52

Asimismo, hablará del caso de García Luna y la recuperación de los recursos, un trabajo que comenzó desde que Pablo Gómez era titular de la UIF.

28/08/2026 a las 07:52

Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentará un informe de lo que ha hecho dicha institución.

28/08/2026 a las 07:51

El jurista aclarará cuándo puede ser candidata o candidato una persona que tenga una carpeta de investigación o una orden de aprehensión.

28/08/2026 a las 07:50

Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México, explicará una duda que surgió ayer en la misma conferencia mañanera.

28/08/2026 a las 07:50

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 28 de agosto.

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