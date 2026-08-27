Riña deja a un hombre lesionado cerca de la zona conocida como El Crucero en Cancún

Una persona resultó lesionada con un arma blanca luego de registrarse una presunta riña en las inmediaciones del antiguo Hospital General, cerca de la zona del crucero, donde la movilización de los cuerpos de emergencia y elementos policiacos generó expectación entre quienes se encontraban en el sector.

Los hechos fueron reportados a las autoridades, luego de que se alertara sobre una persona que presentaba una herida provocada aparentemente por un objeto punzocortante. Ante la situación, agentes de la Policía acudieron al sitio y solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios médicos para brindar atención al lesionado.

En un primer momento trascendió que podría tratarse de un asalto; sin embargo, conforme avanzaron las primeras diligencias en el lugar, esta versión habría perdido fuerza, ya que algunos indicios apuntaban a que lo ocurrido estaría relacionado con una riña entre personas de la misma zona.

El agraviado, quien aparentemente se dedica a la recolección de materiales para reciclaje o chatarra, habría señalado inicialmente que fue víctima de un asalto. No obstante, las circunstancias encontradas por los agentes en el lugar hicieron presumir que se habría tratado de una confrontación entre vecinos, aunque serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar qué fue lo que realmente ocurrió.

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Paramédicos acudieron al sitio para valorar al hombre, quien presentaba una lesión que requirió atención médica. Después de recibir los primeros auxilios, fue colocado a bordo de una ambulancia y trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Mientras tanto, los elementos policiacos realizaron las primeras indagatorias y tomaron conocimiento de lo ocurrido. Sin embargo, el presunto responsable ya no se encontraba en el lugar al momento del arribo de los oficiales, debido a que habría escapado antes de que llegaran las autoridades.

Hasta el momento no se ha confirmado si alguna persona fue detenida por estos hechos, por lo que las autoridades deberán continuar con las investigaciones para establecer cómo ocurrió la riña, identificar al presunto agresor y determinar si existe alguna responsabilidad penal.

Por fortuna, la persona lesionada recibió atención médica y fue trasladada a un hospital, quedando el caso bajo conocimiento de las autoridades.