Guillermo Almada demanda a Santos Laguna ante el TAS por disputa fiscal de 12 millones

Una diferencia que comenzó durante la etapa de Guillermo Almada como entrenador de Santos Laguna ahora se encuentra en una instancia internacional. El actual técnico del América acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por una controversia relacionada con sus contratos y una reclamación fiscal que supera los 12 millones de pesos.

El caso no solamente enfrenta al estratega uruguayo con el conjunto lagunero, pues la Federación Mexicana de Futbol también aparece dentro del procedimiento. El organismo deportivo ya tiene identificado el expediente correspondiente al conflicto.

¿Qué ocurrió entre Guillermo Almada y Santos Laguna?

La relación entre Guillermo Almada y Santos Laguna comenzó en 2019, cuando el entrenador asumió el mando del equipo. Su periodo al frente de los Guerreros terminó en 2021, después de varias participaciones en las fases finales del futbol mexicano.

Tras dejar al cuadro lagunero, el técnico continuó su carrera en México con Pachuca, conjunto con el que logró conquistar el título del Clausura 2022. Sin embargo, tiempo después surgió una disputa relacionada con los acuerdos económicos establecidos durante su paso por Santos.

¿Qué tiene que ver el supuesto doble contrato?

El origen de la controversia estaría en la existencia de un presunto doble contrato o de distintos acuerdos relacionados con la relación laboral del entrenador.

La disputa se concentra en la manera en que se habrían establecido sus pagos e ingresos netos, así como las obligaciones fiscales correspondientes. A partir de esta situación apareció una reclamación tributaria que supera los 12 millones de pesos.

Almada sostiene una controversia sobre quién debe hacerse responsable de esas obligaciones y considera que la estructura bajo la cual fue establecida su relación contractual con Santos Laguna debe ser tomada en cuenta.

¿Por qué el caso llegó hasta el TAS?

Al no quedar resuelto el conflicto, Guillermo Almada llevó el asunto ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, una instancia internacional especializada en resolver disputas relacionadas con el deporte.

El TAS tiene registrado el procedimiento bajo el expediente 2026/A/12161. La inclusión del caso en este organismo permite que la controversia sea analizada dentro del mecanismo de arbitraje deportivo correspondiente.

Uno de los puntos centrales será determinar las responsabilidades de las partes respecto a las consecuencias económicas y fiscales derivadas de la relación contractual.

¿La FMF también fue demandada?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) también aparece formalmente dentro del procedimiento presentado ante el TAS, junto con Santos Laguna.

El expediente está identificado como Jorge Guillermo Almada Alves c. Santos Laguna S.A. de C.V. & Federación Mexicana de Futbol Asociación A.C., por lo que ambos organismos forman parte del conflicto que deberá analizar el tribunal.

¿Qué puede pasar ahora?

El procedimiento continuará con el análisis de los argumentos y documentos que presenten las partes involucradas. Será el TAS el encargado de revisar el caso y establecer las determinaciones que correspondan.

Hasta el momento no existe una resolución definitiva que establezca quién deberá asumir los 12 millones de pesos relacionados con la controversia fiscal. Por ello, cualquier responsabilidad deberá quedar definida una vez que concluya el proceso.

Mientras tanto, Guillermo Almada continúa con su actividad profesional como entrenador del América, mientras el conflicto originado durante su etapa con Santos Laguna sigue su curso en la instancia internacional.