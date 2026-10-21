Donald Trump quería llamar “Océano Trump” al Atlántico; Google Maps rechazó su petición

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer durante un mitin ante sus simpatizantes que la compañía Google rechazó su propuesta formal de modificar la denominación geográfica del Océano Atlántico para renombrarlo en las plataformas digitales como "Océano Trump".

El mandatario abordó el tema entre comentarios de tono irónico y bromas sobre su relación con la plataforma cartográfica; incluso bromeó con la posibilidad de llamar océano de las Américas a alguno de los grandes océanos; este hecho generó una fuerte reacción por parte de sus seguidores.

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Google Maps rechaza propuesta de Trump para renombrar el Océano Atlántico

Según las declaraciones transmitidas por el propio Donald Trump, el mandatario llamó a Google Maps con la intención de cambiar el nombre del océano Atlántico a “Océano Trump”. Sin embargo; Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, le negó la propuesta al presidente.

De acuerdo con la versión relatada por el mandatario, la empresa justificó su decisión señalando que los océanos son masas de agua globales que bordean múltiples naciones, por lo que resulta imposible aplicar una modificación unilateral de ese tipo en las plataformas de navegación y cartografía digital internacional.

🇺🇸 | Trump: Llamé a Google Maps para cambiar el nombre del Océano Atlántico a Océano Trump. Sundar dijo: «No, no, no. Esta vez no lo voy a hacer». Dijo: «Los océanos son diferentes, señor. Cubren muchos países. Por favor, no nos pida que hagamos eso». Así que probablemente lo dejaremos pasar. Mantengámoslo como el Océano Atlántico. https://t.co/cIGgF7NYtR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 22, 2026

El mandatario estadounidense relató la anécdota entre risas y finalmente señaló que probablemente dejaría el océano Atlántico con el nombre tradicional, al menos durante su discurso. Posteriormente, Donald Trump comentó que solamente bromeaba, presentando su relato como un chiste durante el encuentro político público.

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