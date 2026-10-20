Donald Trump dice que Zelenski "tiene que llegar a un acuerdo" con Rusia

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes que el líder ucraniano, Volodimir Zelenski, tiene que llegar a un acuerdo con Rusia para acabar con la guerra iniciada hace más de cuatro años.

Las declaraciones de Trump se dan luego del deterioro de relaciones entre Washington y Kiev desde que Trump levantó parcialmente las sanciones para cerrar un acuerdo de suministro de diésel con Moscú.

"Tiene que llegar a un acuerdo. Tiene que querer llegar a un acuerdo, porque no creo que su pueblo lo soporte mucho más tiempo", declaró Trump ante reporteros.

Por otro lado, el líder ucraniano se reunió el martes en Oslo con el enviado de Trump, Steve Witkoff, para mantener conversaciones destinadas a aliviar las tensiones.

Fueron "discusiones muy productivas y constructivas" dijo a la AFP un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Witkoff se reunirá ahora con el líder ruso, Vladimir Putin, para continuar el proceso diplomático en el que participará de forma virtual el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, agregó el funcionario.

Noticia Destacada Casa Blanca vuelve a vetar a CNN del Air Force One; cadena amenaza con acciones legales contra Trump

La reunión de Witkoff con Putin el miércoles busca "aprovechar los avances" de las conversaciones de Oslo y crear una vía hacia negociaciones entre Kiev, Moscú y Washington, según indicó el funcionario.

"Ucrania presentó nuevas ideas y propuestas, que se debatieron en detalle", dijo el funcionario. "Las partes lograron avances significativos para lograr un enfoque coordinado en la interacción con Rusia y el impulso del proceso diplomático".

"Aunque aún queda trabajo importante por hacer, las conversaciones de hoy reflejaron un espíritu muy positivo y constructivo, una sólida cooperación entre las partes y una determinación compartida de lograr una paz integral y duradera", añadió.

Zelenski celebró más temprano la reanudación del intercambio de inteligencia estadounidense sobre inminentes ataques rusos, pero insistió en que Kiev debe ser incluida en cualquier futura negociación sobre su destino tras las reuniones con los enviados estadounidenses.

Ucrania se ha mostrado cada vez más alarmada por las declaraciones de Trump para forzar el fin a la guerra que comenzó con la invasión de Moscú en febrero de 2022, así como por sus cálidas palabras hacia Putin.