Elecciones Brasil 2026: Lula y Flávio Bolsonaro cierran campaña antes de la primera vuelta

Brasil llega este domingo 4 de octubre a la primera vuelta de sus elecciones presidenciales, con Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como los principales protagonistas de una contienda marcada por la polarización política.

Durante la jornada previa a la votación, ambos candidatos realizaron sus últimos actos públicos en el estado de São Paulo. Lula encabezó una movilización en la capital paulista, mientras Flávio Bolsonaro participó en actividades en distintas localidades del estado.

El actual mandatario busca un cuarto mandato presidencial no consecutivo, mientras que el senador Flávio Bolsonaro intenta trasladar a su candidatura parte del respaldo político asociado con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La elección también definirá la integración del Congreso y otros cargos públicos. En total, alrededor de 158 millones de brasileños están convocados a las urnas.

Seguridad y economía, ejes de la disputa electoral

Uno de los principales temas de la campaña ha sido la seguridad pública. Flávio Bolsonaro ha colocado entre sus prioridades una estrategia de mayor dureza frente al crimen organizado, además de propuestas relacionadas con el gasto público y la política económica.

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Lula, por su parte, ha defendido políticas sociales y ambientales, al tiempo que su campaña ha colocado la soberanía nacional como uno de los asuntos centrales de la recta final.

La relación con Estados Unidos también se convirtió en un punto de contraste entre ambos proyectos. Mientras Lula ha cuestionado las medidas comerciales impulsadas por el gobierno de Donald Trump, Flávio Bolsonaro mantiene una posición política más cercana al sector conservador estadounidense.

Este escenario internacional se suma a las preocupaciones internas por el costo de vida, la seguridad y el rumbo económico de Brasil.

🌎 https://t.co/10se1t5NtM 👉 El senador Flávio Bolsonaro desafía a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de #Brasil impulsado por el capital político de su padre. pic.twitter.com/dSbNLXgJYa — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 3, 2026

Una campaña marcada por investigaciones y confrontación política

La contienda presidencial también estuvo acompañada por controversias. Flávio Bolsonaro enfrenta una investigación relacionada con presuntos movimientos financieros vinculados con la producción de una película sobre su padre. La indagatoria involucra recursos atribuidos a Daniel Vorcaro, banquero investigado en otro caso de corrupción.

El episodio se convirtió en uno de los asuntos utilizados por sus adversarios durante la campaña, mientras el entorno del senador ha mantenido su actividad electoral hasta el último día permitido.

A esto se sumó una intensa disputa en redes sociales, donde las campañas utilizaron videos, imágenes y contenidos generados con herramientas de inteligencia artificial para difundir sus mensajes.

🇧🇷 Como en todas las elecciones, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro buscan conquistar a los sectores religiosos de Brasil para fortalecer sus posibilidades de llegar a la Presidencia. Analizamos el panorama de los votantes religiosos con nuestro Invitado del día,… — FRANCE 24 Español (@France24_es) October 3, 2026

¿Habrá segunda vuelta en las elecciones de Brasil?

La primera vuelta se celebrará este domingo. Para ganar la Presidencia en esta etapa, un candidato necesita superar la mitad de los votos válidos.

Si ninguno alcanza ese porcentaje, los dos aspirantes con mayor votación pasarán a una segunda ronda, prevista para el 25 de octubre.

Un sondeo CNT/MDA difundido el 3 de octubre registró 43.1% de intención de voto para Lula y 38% para Flávio Bolsonaro en la primera vuelta. La medición fue levantada entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre entre 2,002 electores y tiene un margen de error de 2.2 puntos porcentuales.

Estos datos corresponden a una encuesta previa a la votación y no sustituyen los resultados oficiales. La jornada electoral determinará cómo queda configurada la competencia por la Presidencia y si Brasil deberá regresar a las urnas el 25 de octubre.

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