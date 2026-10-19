Meta, bajo presión en Brasil para demostrar trato igualitario a Lula y Bolsonaro

Meta está bajo presión en Brasil luego de que la justicia electoral le dio el lunes 24 horas para demostrar que garantiza un trato igualitario en sus redes a las campañas del presidente Lula y de Flávio Bolsonaro, rivales en el balotaje del domingo. El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de casi 81 años, busca un cuarto mandato frente al senador derechista, de 45 años.

Tras la primera vuelta que el izquierdista perdió por dos puntos porcentuales (47%-45%), su campaña denunció a Meta por "interferencia" en las elecciones y lo acusó de restringir sus contenidos en sus redes de Instagram y WhatsApp.

Su campaña alertó entre otras cosas sobre una "selectividad algorítmica" en la herramienta de inteligencia artificial de WhatsApp, que se negaría a generar contenido electoral de Lula pero no de Flávio Bolsonaro. Meta negó tomar partido en los comicios. La empresa admitió fallos, como la desactivación por error de anuncios de la campaña de Lula, pero los atribuyó a "incidentes" técnicos que no afectaron solo a Brasil.

Decenas de simpatizantes de Lula protestaron el lunes frente a la sede de Meta en Sao Paulo con imágenes y gritos contra Mark Zuckerberg, cofundador y director ejecutivo de Meta, y el presidente estadounidense, Donald Trump.

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"No confío en casi nada de lo que veo últimamente" en las plataformas de Meta, dijo a la AFP Lilian Doring, una diseñadora de videos animados de 47 años. "Fuera Meta de Brasil" o "Zuckerberg, Brasil te odia", eran algunos de los mensajes de los manifestantes.

"Incumplimiento"

Durante la campaña, Lula ha afirmado que el gobierno de Estados Unidos intenta interferir en los comicios en favor de Flávio Bolsonaro, cuyo padre, el expresidente Jair Bolsonaro, es un aliado de Trump.

El jueves, un juez del Tribunal Superior Electoral ordenó a la firma estadounidense aplicar las mismas reglas a ambas candidaturas hasta el balotaje.

Entre las medidas ordenadas, la corte prohibió a Meta reducir de forma desigual el alcance de los contenidos de las campañas, así como las recomendaciones o los resultados de búsqueda.

También le exigió no favorecer a ningún candidato con su herramienta de inteligencia artificial, algo que denunciaron usuarios. La orden preveía una multa de 500.000 reales diarios (100.000 dólares) en caso de incumplimiento.

En su nueva resolución del lunes, la corte concluyó que Meta no demostró haber cumplido la mayoría de las órdenes.

"La persistencia del incumplimiento, a pocos días de la segunda vuelta, evidencia la insuficiencia de la multa fijada", añadió.

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Ahora, la multa diaria en caso de incumplimiento será de un millón de reales (unos 200.000 dólares), según el documento de la corte obtenido por la AFP.

Esta nueva resolución tiene lugar después de que la campaña de Bolsonaro denunciara también el sábado una presunta "ofensiva de propaganda negativa impulsada" por su contrincante "con la aprobación" de Meta.

¿Errores?

El partido de Lula llevó su reclamo a la Organización de Estados Americanos y al relator especial de la ONU sobre libertad de expresión.

La campaña denunció este lunes que sufrió nuevos problemas técnicos en las redes de Meta tras el debate televisivo del domingo entre el presidente y Bolsonaro, en el que ambos se acusaron mutuamente de divulgar mentiras.

"Esperamos que Meta pare de beneficiar a la campaña de Flávio Bolsonaro", dijo a periodistas el secretario de comunicación del Partido de los Trabajadores de Lula, Éden Valadares. Afirmó que presentarán una nueva queja ante el tribunal electoral.

Meta dice que "fueron errores, pero curiosamente todos los errores solo sucedieron con las personas pro Lula", cuestionó Chico Pugliesi, un trabajador de un banco, de 48 años, en la protesta en Sao Paulo. Los sondeos más recientes muestran un empate técnico entre ambos candidatos en el balotaje del domingo.