Elecciones en Brasil 2026: Lula y Flávio Bolsonaro llegan empatados en medio de tensión con Estados Unidos

Brasil llegará a las elecciones presidenciales del 4 de octubre de 2026 con una contienda cerrada entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, en un escenario marcado por diferencias sobre política exterior, vínculos con Estados Unidos y el papel del país dentro de los BRICS.

El más reciente sondeo de Datafolha colocó a Lula con 40 por ciento de las preferencias y a Bolsonaro con 36 por ciento, una diferencia dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

En un eventual segundo turno, la medición registró 47 por ciento para Lula y 45 por ciento para Bolsonaro, también dentro del margen de error.

Lula defiende la soberanía de Brasil ante la ONU

Durante su discurso del 22 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Lula afirmó que “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie” y rechazó la injerencia extranjera en procesos electorales.

El mensaje se produjo en un contexto de fricciones con Washington y de señalamientos del gobierno brasileño sobre presiones externas.

Noticia Destacada Lula denuncia injerencia externa en elecciones de América Latina ante la ONU

La ONU confirmó que el mandatario brasileño abrió el debate general de la 81ª Asamblea y centró parte de su mensaje en soberanía, democracia y multilateralismo.

¿Qué cambiaría en la política exterior de Brasil?

Lula ha defendido una política exterior basada en el multilateralismo y en mantener relaciones con distintas potencias, entre ellas Estados Unidos y China.

Flávio Bolsonaro, por su parte, ha cuestionado el papel de Brasil dentro de los BRICS y ha planteado revisar la permanencia del país en el bloque, de acuerdo con el texto de referencia. Esa diferencia podría adquirir mayor relevancia por la importancia económica de China, uno de los principales socios comerciales de Brasil.

Estados Unidos, China y los BRICS entran en el debate electoral

La relación con Washington también ocupa un lugar relevante por las tensiones acumuladas durante 2026. Estados Unidos impuso en julio nuevas tarifas de hasta 25 por ciento a determinados productos brasileños tras una investigación comercial, lo que generó nuevas fricciones con el gobierno de Lula.

Al mismo tiempo, especialistas citados en el texto advierten que una eventual presidencia de Flávio Bolsonaro no implicaría necesariamente una ruptura económica con China, aunque sí podría modificar el tono político de Brasilia frente a Pekín y Washington.

Lula agranda a cinco puntos su ventaja con Flávio Bolsonaro a seis días de las elecciones presidenciales en Brasil.https://t.co/0b9vPX7myv — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 28, 2026

Brasil define rumbo político y diplomático

La elección no solo decidirá quién ocupará la Presidencia, sino también la orientación internacional de una de las principales economías de América Latina.

Con Lula y Bolsonaro separados por pocos puntos en las encuestas, el resultado permanece abierto. La medición de Datafolha corresponde a 2 mil 2 electores entrevistados entre el 22 y 23 de septiembre, por lo que refleja únicamente una fotografía del escenario previo a la votación y no anticipa el resultado final.

IO