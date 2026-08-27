Muere Ratko Mladic a los 84 años en La Haya; cumplía cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra

Ratko Mladic, excomandante de las fuerzas serbobosnias y uno de los principales responsables de la masacre de Srebrenica, murió este jueves a los 84 años mientras cumplía una pena de prisión perpetua en una cárcel de La Haya. La noticia fue confirmada por un funcionario de Naciones Unidas.

A finales de abril, sus abogados habían solicitado su liberación por motivos humanitarios al argumentar que su estado de salud se había deteriorado y que permanecía la mayor parte del tiempo en cama o en silla de ruedas.

¿Por qué fue condenado Ratko Mladic?

Mladic fue sentenciado en 2017 por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante las guerras en la antigua Yugoslavia entre 1992 y 1995. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia lo declaró culpable de 10 de los 11 cargos que enfrentaba.

La condena fue confirmada en apelación en 2021, por lo que permaneció bajo prisión perpetua hasta su muerte.

Former Bosnian Serb military chief Ratko Mladic has died aged 84. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) convicted Mladic in 2017 for his role in Europe's worst atrocities since the end of World War II. A United Nations court at The Hague rejected an… pic.twitter.com/m8WpHsLOib — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) August 27, 2026

Srebrenica marcó su responsabilidad en la guerra de Bosnia

Mladic fue comandante de las fuerzas serbobosnias durante la guerra de Bosnia y tuvo un papel central en el sitio de Sarajevo y en la masacre de Srebrenica, considerada la peor matanza ocurrida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En julio de 1995, casi 8 mil hombres y niños musulmanes fueron separados de sus familias y asesinados por fuerzas bajo su mando, mientras sus cuerpos fueron depositados posteriormente en fosas comunes.

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Estuvo prófugo durante 15 años

Tras el final de la guerra, Mladic permaneció prófugo durante aproximadamente 15 años. Finalmente fue detenido en Serbia en 2011, después de permanecer oculto en distintos lugares, incluidos domicilios particulares.

Su figura continuó generando divisiones en Bosnia y entre sectores serbobosnios, donde algunos lo consideraban un héroe, mientras que familiares de las víctimas reclamaron durante años que respondiera ante la justicia internacional.

Former Bosnian Serb military chief Ratko Mladic has died aged 84. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) convicted Mladic in 2017 for his role in Europe's worst atrocities since the end of World War II. A United Nations court at The Hague rejected an… pic.twitter.com/m8WpHsLOib — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) August 27, 2026

La muerte de Mladic cierra la etapa penitenciaria de uno de los principales responsables condenados por los crímenes cometidos durante la guerra de Bosnia.

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