¡Carretera en pésimas condiciones! Transportistas piden reparar carretera Hopelchén-Xcupil-Santa Rita

ario Aké Pérez, transportista perteneciente a la Unión Nacional de Transportistas Campesinos o del Cambio (UNTRAC) pidió a la gobernadora Layda Sansores Sanromán contemplar entre sus obras, la urgente rehabilitación de varios tramos en malas condiciones en el tramo Hopelchén-Xcupil-Santa Rita de la vía estatal Hopelchén-Dzibalchén.

Al llevar a la prensa local hasta unos de los tramos en deplorables condiciones en donde enormes baches cubren lo ancho de la carretera, el transportista que cubre la ruta Hopelchén-Xcupil-Santa Rita-Hopelchén, señaló que con las recientes lluvias eso tramos están en deplorables condiciones y que inclusive han causado algunos accidentes, principalmente en las noches cuando hay muy poca visibilidad.

Expresó que, hay tramos en malas condiciones que están en la zona de curvas y tienen que bajar la velocidad principalmente entre Hopelchén e Xcupil, y los conductores que no conocen esa carretera caen a los baches y algunos de ellos han sufrido fallas mecánicas en plenas curvas, e indicó que el bacheo no es lo viable, sino una reconstrucción en los tramos.

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“Ustedes lo están viendo hay enormes baches que cubren casi todo lo ancho de la vía, y en el tramo Xcupil-Santa Rita también han baches, es decir los tramos en malas condiciones inician desde la salida de Hopelchén hasta llegar a Santa Rita, no es todo el camino, pero, si hay tramos muy feos”, agregó.

Pidió a la gobernadora Layda Sansores ver la posibilidad de contemplar la reparación urgente de ese camino, dado el lunes próximo el 31 de agosto, inician las clases del ciclo escolar 2026-2027, y decenas de maestros que trabajan en la región de Dzibalchén, de La Montaña transitarán todos los días desde la ciudad de Hopelchén hasta llegar a sus respectivos centros de trabajo.

Además, expresó que los maestros que trabajan en el municipio de Calakmul también se ven en la necesidad de pasar por esta importante carretera los días lunes y viernes, y al igual que los maestros que transitan todos los días, tienen los mismos riesgos de sufrir algún accidente.

Aké Pérez añadió que, no solo los maestros están en riesgo sino todos los automovilistas que transitan en esa importante vía estatal, por eso la urgencia de que sean reparados los tramos en malas condiciones.

El transportista mencionó qué, en lo personal ha sufrido fallas mecánicas en su combi de transporte de pasaje, pues los baches cubren en algunos tramos casi todo lo ancho de la vía estatal, y al venir un vehículo de frente se ven en la necesidad de caer a los hoyancos, y en varias ocasiones han sufrido de esas fallas y “los brazos” de su eje de su unidad, se han quebrado, con perjuicios y gastos que le han salido muy costosos.

Por último, dijo que con las lluvias los baches se llenan de agua y por las noches para quiénes no conocen el camino, han sufrido daños en sus unidades, y hasta accidentes ha habido, e indicó que el bacheo no es la opción, sino reconstrucción de los tramos.