Fuerte accidente múltiple deja dos lesionados en Calkiní

Dos lesionados y daños materiales dejo como saldo un fuerte accidente múltiple tras la imprudencia de un conductor de vehículo Aveo quien intenta rebasar sin precaución una camioneta cuando de frente venia un Motosiclista el cual intento cruzar en medio de ambos vehículos sin embargo termino estrellándose contra la camioneta quien al frenar otra motocicleta se estampa detrás de la unidad quedando la llanta delantera debajo del protector metálico de la unidad, quedando el caballo de acero en posición normal.

Los hechos fueron reportados a eso de las 23:15 horas de ayer por la noche sobre la calle 20 entre 29 y 31 del barrio de San Felipe donde transitaban los 4 vehículos sin embargo el conductor del vehículo Aveo de color blanco al ver lo fuerte del accidente logro estacionar su vehículo y se retiro del lugar, dejando a los involucrados en el lugar de los hechos por lo que curiosos que presenciaron el accidente enseguida marcaron a los números de emergencia para solicitar a los cuerpos de emergencia para atender a los conductores de las motocicletas quienes fueron los que sufrieron las lesiones tras el fuerte encontronazo.

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Tras el reporte enseguida llegaron paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias quienes atendieron a los menores que conducían las motocicletas que sufrieron fuerte lesiones, así mismo llegaron elementos de la policía municipal quienes cerraron las vialidad para evitar otro accidente, por lo que los paramédicos enseguida hicieron su labor y trasladaron a los lesionados al hospital integral IMSS Bienestar de Calkiní para su valoración médica debido aa que no portaban los cascos adecuados.

Asi mismo llegaron los familiares de los involucrados para que lleguen en un acuerdo y así evitar multas y sanciones, por lo que después de que los familiares de los motocicletas llegaron en un arreglo se retiraron del lugar, el conductor del Aveo al ver que los afectados del accidente se retiraron regreso a buscar su vehículo y se retiro como si nada hubiese pasado, por fortuna se supo que los lesionados estaban fuera de peligro.