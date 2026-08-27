¿De qué murió Peter Cullen? Fallece la voz original de Optimus Prime

La industria del doblaje y millones de seguidores de Transformers están de luto. Peter Cullen, el actor canadiense que convirtió su voz en la inconfundible identidad de Optimus Prime, murió a los 85 años, según confirmó su representante.

Kevin Motley, agente del intérprete, informó que Peter Cullen falleció en su casa de Los Ángeles. De acuerdo con el comunicado compartido con The Hollywood Reporter, el actor murió tranquilamente y estuvo acompañado por su familia y seres queridos.

“Falleció en paz, rodeado de su amada familia”, expresó Motley al recordar al actor, cuya trayectoria dejó una huella profunda entre los seguidores del cine, la televisión y las series animadas. Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas de la muerte.

Peter Cullen, la voz detrás de Optimus Prime

El nombre de Peter Cullen quedó ligado para siempre a Optimus Prime, el líder de los Autobots. Su voz grave y característica ayudó a construir la personalidad de uno de los personajes más reconocidos de la franquicia Transformers.

A lo largo de los años, Cullen prestó su voz al personaje en diferentes producciones y adaptaciones, lo que permitió que varias generaciones identificaran de inmediato su interpretación con el líder de los Autobots.

También dio voz a Igor en Winnie the Pooh

Aunque Optimus Prime fue su personaje más famoso, Peter Cullen participó en numerosos proyectos a lo largo de su carrera. Uno de sus trabajos más recordados fue dar vida con su voz a Igor, el melancólico burro del universo de Winnie the Pooh.

Su carrera también incluyó la interpretación vocal de otros personajes y participaciones en producciones cinematográficas, entre ellas King Kong en la versión estrenada en 1976. Su versatilidad le permitió formar parte de algunas de las historias más populares del entretenimiento.

Con su fallecimiento, el mundo del doblaje pierde a una de sus voces más reconocibles. Sin embargo, el legado de Peter Cullen seguirá presente en personajes como Optimus Prime e Igor, que lo convirtieron en una figura entrañable para el público de distintas generaciones.