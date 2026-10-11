Sheinbaum anuncia beca Gertrudis Bocanegra y preparatorias para 400 mil jóvenes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la incorporación de la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de licenciatura, así como la construcción de nuevas preparatorias para ampliar la cobertura educativa y atender a 400 mil jóvenes en el país.

Durante la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, plantel Nicolás Romero, en el Estado de México, la mandataria informó que el apoyo económico para universitarios estará destinado al transporte, con un esquema similar al de la beca Benito Juárez, que reciben estudiantes de educación media superior.

Sheinbaum explicó que se busca ampliar las oportunidades para que más jóvenes puedan continuar sus estudios, tanto en preparatorias como en universidades públicas gratuitas, mediante la creación de nuevos espacios.

Noticia Destacada Sheinbaum inaugura Universidad Rosario Castellanos en Nicolás Romero y anuncia ampliación

Anuncian beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios

Durante su intervención, la presidenta dio a conocer que se incorporará la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de licenciatura, con el objetivo de contribuir a los gastos de transporte de quienes cursan una carrera profesional.

La mandataria comparó este apoyo con la beca Benito Juárez, que beneficia a estudiantes de nivel medio superior, y señaló que el nuevo programa también estará dirigido a jóvenes universitarios.

El anuncio se realizó durante la inauguración del plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Nicolás Romero, como parte de las acciones presentadas por el Gobierno federal en materia de educación pública.

Hasta el momento, en la declaración realizada durante el evento no se precisaron los montos del apoyo, las fechas de entrega ni los requisitos específicos para acceder a la beca Gertrudis Bocanegra.

Proyectan preparatorias para 400 mil jóvenes

Sheinbaum también informó que se proyecta construir preparatorias con capacidad suficiente para atender a otros 400 mil jóvenes en todo el país, como parte de la estrategia para ampliar la cobertura de educación media superior.

Durante el evento, también planteó ampliar la capacidad de las universidades públicas para recibir alrededor de 350 mil estudiantes, cifra que, según indicó, podría aumentar conforme avance la incorporación de alumnos a estas escuelas.