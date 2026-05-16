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Joaquín Díaz Mena solicita ingreso de los alumnos de la Universidad Rosario Castellanos de Kanasín a la Beca “Gertrudis Bocanegra”

El gobernador Joaquín Díaz Mena agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo a Yucatán.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

16 de may de 2026

1 min

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Joaquín Díaz Mena encabezó la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín
Joaquín Díaz Mena encabezó la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín / Luis PG

El gobernador Joaquín Díaz Mena extendió su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín, solicitando que los estudiantes puedan ser beneficiarios de la Beca Gertrudis Bocanegra.

Durante la inauguración, el Gobernador expuso que el nuevo plantel contará con capacidad para 1,300 estudiantes, 31 aulas, centros de cómputo, laboratorio, áreas administrativas y espacios totalmente nuevos para el desarrollo académico.

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La planta baja contará con 12 aulas, dos centros de cómputo, un laboratorio, área administrativa, comedor y cocina para las y los alumnos, mientras que en la planta alta habrá 19 aulas que fortalecerán las condiciones de estudio y convivencia para una matrícula de 1,300 estudiantes.

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Ofrecerá 10 carreras orientadas a preparar a las y los jóvenes en áreas vinculadas con la tecnología, el desarrollo humano y el cuidado del medio ambiente, a fin de ampliar sus oportunidades de incorporación al ámbito laboral.

Resaltó que el Gobierno del Renacimiento Maya busca que no haya desigualdad, y que en Kanasín todos los estudiantes tengan derecho a acceder a los estudios universitarios.

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