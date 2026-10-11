Sheinbaum inaugura Universidad Rosario Castellanos en Nicolás Romero y anuncia ampliación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, plantel Nicolás Romero, en el Estado de México, donde anunció la ampliación de la institución y la construcción de una nueva preparatoria Margarita Maza para atender la demanda de espacios educativos en el municipio.

Durante el evento, acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y autoridades educativas federales, estatales y municipales, la mandataria también anunció la incorporación de la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de licenciatura, un apoyo económico destinado al transporte.

La inauguración se realizó en el contexto del crecimiento de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que, de acuerdo con las cifras presentadas durante el evento, cuenta con más de 122 mil estudiantes y registra 12 mil 882 egresadas y egresados.

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Anuncian ampliación de la Universidad

Durante su intervención, Sheinbaum informó que se contempla ampliar las instalaciones de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Nicolás Romero, ante la demanda de espacios para jóvenes que buscan continuar sus estudios superiores.

La presidenta explicó que consultó con la alcaldesa del municipio, Jocelyn Mendoza Ramírez, sobre la disponibilidad de otro terreno para desarrollar nuevos proyectos educativos.

De acuerdo con lo señalado durante el evento, 800 jóvenes ingresaron a la universidad, mientras que otros 400 quedaron fuera de la modalidad presencial y estudiarán a distancia.

Ante esta situación, la mandataria planteó dos acciones para ampliar la oferta educativa en la localidad: aumentar la capacidad de la universidad y construir una preparatoria Margarita Maza, que funcionará bajo un nuevo modelo educativo.

El anuncio busca incrementar los espacios disponibles para los estudiantes de Nicolás Romero, tanto en el nivel medio superior como en el superior. Sin embargo, durante la intervención no se detallaron fechas para el inicio de las obras ni los montos de inversión destinados a los proyectos.

Universidad Rosario Castellanos suma más de 122 mil estudiantes

Durante la presentación de información sobre el crecimiento de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, se dio a conocer que más de 122 mil estudiantes forman parte de la institución.

Según las cifras expuestas durante el evento, tan solo en 2026 se incorporaron 45 mil 508 nuevos alumnos, de los cuales 5 mil 162 ingresaron a través de la plataforma Educación Superior 2026.

La institución también reportó 12 mil 882 egresadas y egresados de sus programas académicos, como parte de los resultados de su oferta de educación superior.

Además, se informó que para el siguiente ciclo escolar la universidad contará con 28 sedes presenciales en 20 entidades federativas, así como una modalidad a distancia con cobertura nacional.

Para atender a su comunidad estudiantil, la institución cuenta con el apoyo de casi 2 mil docentes que participan en los programas de licenciatura y posgrado.