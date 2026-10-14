Claudia Sheinbaum descarta nueva investigación contra Francisco Garduño tras exoneración: “Lo determinaron los jueces”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que su gobierno busque abrir una nueva investigación contra Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), después de que las autoridades judiciales determinaran su exoneración.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 14 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la resolución judicial relacionada con el exfuncionario federal.

Sheinbaum sostuvo que las investigaciones correspondientes se realizaron durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que fueron los jueces quienes determinaron las responsabilidades del caso.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la exoneración de Francisco Garduño?

Al preguntarle su opinión sobre la resolución a favor del excomisionado del INM, la presidenta afirmó que el proceso incluyó una investigación sobre la actuación de las personas involucradas.

“Es lo que determinaron los jueces. Se hizo una investigación muy profunda de las responsabilidades de cada persona”, respondió.

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La mandataria evitó emitir una valoración adicional sobre el fallo y reiteró que la determinación correspondió a las autoridades judiciales.

¿Habrá una nueva investigación contra Francisco Garduño?

Ante una segunda pregunta sobre la posibilidad de iniciar nuevas investigaciones, Sheinbaum respondió que no está previsto hacerlo.

Explicó que durante el sexenio anterior se abordaron tanto la investigación de responsabilidades como las medidas de reparación del daño para las víctimas.

“No, se hizo una investigación, se hizo durante la administración del presidente López Obrador, la reparación de daños, todo lo que tenía que ver con las víctimas y la investigación de las responsabilidades”, señaló.

La presidenta insistió en que la decisión sobre la situación jurídica de Francisco Garduño fue tomada por un juez, por lo que no anunció nuevas acciones legales desde el Gobierno federal.

Durante este intercambio, Sheinbaum no proporcionó detalles adicionales sobre los términos de la resolución judicial ni sobre posibles procedimientos pendientes relacionados con el caso.

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