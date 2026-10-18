Lanzan bombas molotov durante segunda marcha por el agua en Guadalajara, Jalisco

Durante la segunda manifestación por la calidad del agua en Guadalajara, Jalisco, este domingo 18 de octubre, se reportó el lanzamiento de bombas molotov en medio de la movilización ciudadana que exigía respuestas de las autoridades sobre la calidad del agua potable.

En videos difundidos en redes sociales se observa a personas arrojar botellas que presuntamente contienen material inflamable en dirección a quienes participan en la manifestación.

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Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas lesionadas.

La segunda movilización ocurrió una semana después de la primera protesta, realizada el domingo 11 de octubre, cuando ciudadanos salieron a las calles para expresar su inconformidad por la calidad del agua.

Aquella manifestación terminó con enfrentamientos entre policías y manifestantes, así como con la detención de varias personas.