Manifestantes bloquean el acceso norte de Tulum por exigencia de playas libres

Alrededor de 100 personas, en su mayoría integrantes del colectivo “Playas Libres”, realizaron este domingo una manifestación que incluyó el cierre intermitente del acceso norte a la ciudad, a la altura de la glorieta de las Ruinas de Tulum.

La movilización inició cerca de las 11: 00 de la mañana, punto de reunión previamente difundido por los organizadores, quienes convocaron a la ciudadanía a participar en una protesta pacífica para exigir el libre acceso a las playas y expresar su rechazo a instancias como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y al proyecto vinculado a “Mundo Maya”.

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Durante la jornada, los manifestantes se concentraron en uno de los principales puntos de entrada al municipio, donde realizaron bloqueos momentáneos que generaron afectaciones parciales a la circulación vehicular. Automovilistas que transitaban por la zona reportaron retrasos, principalmente en dirección hacia la zona arqueológica y el corredor turístico costero.

A través de la convocatoria difundida en días previos, los organizadores hicieron un llamado a acudir preparados para permanecer en el lugar durante varias horas, recomendando llevar agua, protección solar, sombrillas, así como alimentos y objetos personales para resguardarse del sol. Asimismo, insistieron en que la protesta se mantendría en un marco pacífico.

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El movimiento también extendió la invitación a habitantes de comunidades cercanas y otras localidades del país, con el objetivo de reunir a un mayor número de participantes en la exigencia por el acceso libre a las playas. Señalan que se mantendrán en el sitió hasta que las autoridades federales se comprometan a cumplir los acuerdos establecidos en manifestaciones pasadas los cuales hasta dicen no se han cumplido.

Entre las principales consignas se encuentran demandas relacionadas con el acceso sin restricciones al litoral, así como inconformidades por las condiciones actuales en los accesos y servicios en la zona de playas, temas que han generado debate en el destino en los últimos meses. Hasta el momento, no se reportan enfrentamientos ni incidentes mayores durante la manifestación. Sin embargo, la circulación en el acceso norte continúa presentando afectaciones intermitentes conforme avanza la concentración.

Autoridades de seguridad mantienen presencia en la zona para monitorear el desarrollo de la protesta y coordinar la movilidad en este punto clave de Tulum. La movilización continúa en desarrollo.