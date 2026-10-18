Policías de Jalisco muestran mensajes de no confrontación durante manifestaciones

Elementos de la Policía de Jalisco exhibieron pancartas con frases como “No peleemos, también somos ciudadanos” y “No confrontación” durante la manifestación por la calidad del agua realizada este domingo 18 de octubre en Guadalajara.

La movilización se llevó a cabo en medio de las inconformidades de habitantes de Guadalajara por las condiciones del agua que llega a sus hogares, que, según denuncias ciudadanas, presenta turbiedad, mal olor y residuos.

La segunda marcha fue convocada para partir del Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, y avanzar hacia el Palacio de Gobierno de Jalisco. Entre las demandas también se incluyeron el rechazo a una presunta privatización del servicio y la exigir el acceso a agua limpia.