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Policías de Jalisco muestran mensajes de no confrontación durante manifestaciones

Elementos de la Policía de Jalisco exhibieron pancartas con frases como “No peleemos, también somos ciudadanos” y “No confrontación” durante la manifestación del 18 de octubre en Guadalajara.

Por Redacción Por Esto!

18 de oct de 2026

1 min

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Policías de Jalisco exhiben mensajes de no confrontación durante protesta
Policías de Jalisco exhiben mensajes de no confrontación durante protesta / Redes sociales

Elementos de la Policía de Jalisco exhibieron pancartas con frases como “No peleemos, también somos ciudadanos” y “No confrontación” durante la manifestación por la calidad del agua realizada este domingo 18 de octubre en Guadalajara.

La movilización se llevó a cabo en medio de las inconformidades de habitantes de Guadalajara por las condiciones del agua que llega a sus hogares, que, según denuncias ciudadanas, presenta turbiedad, mal olor y residuos.

La segunda marcha fue convocada para partir del Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, y avanzar hacia el Palacio de Gobierno de Jalisco. Entre las demandas también se incluyeron el rechazo a una presunta privatización del servicio y la exigir el acceso a agua limpia.

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