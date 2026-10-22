México suma 169 periodistas asesinados en 20 años; el 99% de los crímenes sigue sin esclarecerse: RSF

México registró 169 periodistas asesinados durante los últimos 20 años, un promedio de ocho cada año, mientras que el 99 por ciento de estos crímenes continúa sin esclarecerse por completo, denunció la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

De acuerdo con un informe del organismo internacional, entre 2006 y 2026, en 168 de los 169 homicidios documentados no se ha logrado identificar al autor intelectual o determinar plenamente el móvil del crimen.

Ante este panorama, RSF hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para adoptar medidas urgentes que garanticen la seguridad de quienes ejercen el periodismo, además de combatir la impunidad y las posibles redes de complicidad entre autoridades y organizaciones criminales.

¿Cuáles son los estados con más periodistas asesinados en México?

El informe señala que Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas concentran aproximadamente la mitad de los asesinatos de periodistas registrados durante las últimas dos décadas.

Veracruz encabeza la lista, con al menos 32 comunicadores asesinados en ese periodo. La organización advirtió que la presencia de grupos criminales y las deficiencias institucionales han favorecido la aparición de zonas donde los periodistas enfrentan restricciones y amenazas para informar.

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Asimismo, detalló que 166 de las 169 víctimas, equivalentes al 98 por ciento, ejercían el periodismo a nivel local.

Respecto a las coberturas que realizaban, el 59 por ciento investigaba asuntos relacionados con el crimen organizado, mientras que el 46 por ciento abordaba temas políticos.

RSF también documentó que al menos 34 periodistas fueron víctimas de tortura antes de ser asesinados.

¿Qué advierte RSF sobre la impunidad en los asesinatos de periodistas?

La organización señaló que las investigaciones presentan deficiencias desde sus primeras etapas, como pérdida de pruebas, líneas de investigación incompletas y falta de coordinación entre autoridades.

Aunque reconoció avances en las sentencias judiciales, explicó que estos resultados se concentran principalmente en los autores materiales, mientras que los responsables intelectuales permanecen sin identificar en la mayoría de los casos.

Artur Romeu, director de RSF para América Latina, advirtió que combatir estos delitos requiere desmantelar las estructuras criminales y las posibles redes de protección institucional que permiten la continuidad de las agresiones.

El organismo también señaló que, al 31 de agosto de 2026, había 701 periodistas incorporados al mecanismo federal de protección.

En 20 años, 169 periodistas han sido asesinados en #México, un promedio de 8 al año. El 99 % de estos crímenes sigue sin esclarecerse por completo. RSF lanza un monitoreo de los asesinatos y urge a @Claudiashein a garantizar la protección de periodistas. https://t.co/DjYTXiSepw — RSF en español (@RSF_esp) October 20, 2026

¿Cuántos periodistas desaparecidos hay en México?

Además de los homicidios, RSF documentó la desaparición de al menos 43 periodistas entre 2006 y 2026, de los cuales 24 continúan sin ser localizados.

De los 19 encontrados durante ese periodo, 13 fueron hallados sin vida y seis con vida.

La organización solicitó al Gobierno federal establecer una respuesta nacional de emergencia, fortalecer las investigaciones y garantizar mecanismos de protección más eficaces para los profesionales de la información.

También pidió mejorar la rendición de cuentas y la coordinación entre fiscalías, autoridades locales y organismos federales para evitar que las agresiones contra periodistas permanezcan impunes.

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